Microsoft: La presión de Trump contra Huawei amenaza "la supervivencia" de empresas de EEUU

Decirle a una firma tecnológica que puede vender productos, pero no comprar un sistema operativo, es como decirle a un hotel que puede abrir, "pero no poner camas", afirma Brad Smith. Credito: Reuters / RT

9 sept. 2019 - La presión injusta y 'antiestadounidense' del Gobierno de EE.UU. contra el gigante chino de telecomunicaciones, Huawei, puede afectar duramente a las propias empresas tecnológicas norteamericanas, incluida Microsoft, advirtió en una entrevista con Bloomberg Businessweek el presidente y director legal de la corporación, Brad Smith.



En cuanto a la inclusión de Huawei en la 'lista negra' comercial de EE.UU., Smith indicó que su compañía pidió a los reguladores estadounidenses que arrojen más luz sobre el asunto, ya que este tipo de medidas no deberían tomarse sin una "base sólida de hechos, lógica y estado de derecho".



"A menudo, lo que obtenemos como respuesta es: 'Bueno, si supieran lo que sabemos, estarían de acuerdo con nosotros'", relató el directivo, que dijo responder a dicha sugerencia con la siguiente propuesta: "Genial, muéstrennos lo que saben para que podamos decidir por nosotros mismos".



Para Smith, "decirle a una compañía de tecnología que puede vender productos, pero no comprar un sistema operativo o chips", equivale a "decirle a una compañía hotelera que puede abrir sus puertas, pero no poner camas en sus habitaciones de hotel o comida en su restaurante". "De cualquier forma, pone en riesgo la supervivencia de esa compañía", recalcó el presidente de Microsoft.

En el marco de la guerra comercial entre EE.UU. y China, Huawei se encuentra en el punto de mira de Washington, que acusa a la compañía de espiar para Pekín a través de sus dispositivos, algo que la compañía niega.

En mayo, el Departamento de Comercio estadounidense incluyó al fabricante chino en su lista negra comercial, lo que impide a los suministradores estadounidenses negociar con esa empresa.

El pasado 19 de agosto, el secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, anunció una extensión hasta el 19 de noviembre de la licencia general temporal otorgada a quienes comercien con esa compañía china, en vista de que "algunas empresas estadounidenses dependen de [la tecnología de] Huawei", razón por la que —dijo— les están dando "un poco más de tiempo para que se adapten".

Al mismo tiempo, el Gobierno de EE.UU. decidió añadir otras 46 filiales de Huawei a su 'lista negra' comercial.