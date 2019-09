Presidente de Banfanb denunció que Mastercard suspendió “unilateralmente” sus servicios

05-09-19.-El presidente del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb), G/D Darío Baute, denunció mediante un comunicado publicado en su cuenta de la red social Twitter que la empresa estadounidense Mastercard suspendió “unilateralmente” los servicios interbancarios de las tarjetas de crédito fuera de todo contexto jurídico, lo que perjudica a los tarjetahabientes de la institución bancaria venezolana.Baute aseguró que la contingencia producto del ataque de Mastercard al sistema financiero venezolano durará poco y será solventada, al menos en 60%, con la reconexión de las tarjetas de crédito @BanFANB al Consorcio Credicard: “Nosotros la FANB seguimos firmes con nuestro banco. No podrán. Unidos Nosotros Venceremos”.Informó que desde el pasado miércoles, a partir de las 3:55 pm, “las tarjetas de crédito BanFanb no tendrán comunicación con puntos de ventas que no estén asociados a la red Consorcio Credicard.“Banfanb estará desconectado de Banesco y BNC; además de la red Platco que engloban los bancos Mercantil y Provincial”, agregó.Asimismo, solicitaron a sus tarjetahabientes mantener “la tranquilidad y confianza debido a que la red de telecomunicaciones e interconexiones bancarias están consolidadas para hacer frente a la contingencia y garantizar la seguridad de sus recursos”.