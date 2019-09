Constituyente pide a Maduro que cambie el Gabinete Económico. "No sirve"

Télemaco Figueroa, constituyente Credito: Web

03-09-19.-Telémaco Figueroa, coordinador general de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, pidió durante una entrevista en Globovisión al presidente Nicolás Maduro salir de su gabinete económico porque “no sirve”, así como también reformar la ley contra la corrupción.



Indicó que las políticas del equipo que acompañan al presidente son desacertadas y no favorecen a los trabajadores. “No se ha cumplido lo que ofreció el presidente Maduro a principios de año que iba a cambiar a su Gabinete. Todos nos alegramos por eso, pero no se ha cumplido”.



“Nadie puede vivir con ese salario mínimo y eso responsabilidad de ese Gabinete Económico que no sirve. Estamos dando una lucha contra el bloqueo y la guerra económica, pero esos ministros no ayudan en nada”, sentencia Telémaco Figueroa.



Cuestionó la gestión del Banco Central de Venezuela y la ineficiencia para controlar la devaluación del bolívar y se preguntó: “¿Le vamos a echar la culpa Trump de lo que no hacen los ministros?”



Figueroa señaló que es “fiel al presidente Maduro y como su compañero de lucha, usted me conoce, que estoy a su lado le exijo que cambie ese gabinete que no da las respuestas que el pueblo está necesitando”.



“Quiero ver el día que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) nos convoque a todos los constituyentes a discutir la ley contra la corrupción que el presidente Maduro le entregó en las manos a Diosdado Cabello”, expresó Figueroa.



Señaló además que “como constituyentes nos sentimos defraudados, hay corruptos en todos lados, la ANC debe desempolvar la ley para atacar la corrupción”.



Dijo el constituyente que “si tuviera temor de denunciar públicamente no estuviera aquí (Globovisión), yo creo que el principal problema de la revolución y de la democracia es que no dejamos que la gente hable. Lo que pide la gente en la calle es que se le brinden respuestas, ya basta del discurso”.