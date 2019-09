Tareck El Aissami: “Estamos en plena recuperación económica”

31 agosto 2019 - El vicepresidente sectorial para el Área Económica, Tareck El Aissami, asegura que Venezuela construye actualmente un nuevo modelo de soberanía económica frente al bloqueo impuesto por la administración supremacista de Donald Trump que ha afectado a toda la población.



Asegura que viraje hacia el nuevo modelo económico soberano se centra en "la expansión de las fuerzas productivas, incremento de la producción nacional, sustitución de importaciones y construcción de un sistema financiero alternativo, antihegemónico, como por ejemplo, el Petro, que es el primer criptoactivo soberano del mundo, respaldado por las riquezas del país. Estamos generando mayor riqueza y diversificando nuestra economía".



¿Qué otras medidas está tomando el Gobierno más allá de la campaña de recolección de firmas ¡No Más Trump!?



—Venezuela cuenta hoy día con una clase trabajadora que posee mayor compromiso político y mayor conciencia de clase, que con su trabajo diario respalda al presidente Nicolás Maduro en la construcción e impulso de la Agenda Económica Bolivariana. Desde todos los sectores productivos estamos ejecutando acciones para derrotar no solo el bloqueo, sino también la cultura rentista que se impuso en Venezuela durante décadas. Para el año 2020, Venezuela apunta a un nuevo comienzo dentro del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Tendremos la capacidad de incrementar la producción petrolera, generar riquezas a través de la explotación y comercialización de distintos minerales como el hierro, el aluminio, el oro, el diamante, entre otros. Con el Plan Nacional de Siembra está resurgiendo la Venezuela productiva, estamos trabajando para establecer nuevos patrones de consumo que se adapten a la realidad de la producción nacional, logrando así la descolonización de la producción y el consumo del pueblo venezolano, al mismo tiempo que estamos garantizando los alimentos que necesitamos, no es mera consigna, producir es vencer. Aunado a esto, estamos creando conciencia antiimperialista, para consolidar la independencia política y para avanzar hacia la total irreversibilidad de la independencia económica. Venezuela se constituye como uno de los grandes países con oportunidades para la inversión y el crecimiento económico en todos los sectores.



¿Cuándo comienza a recuperarse la economía en Venezuela?



—La Agenda Económica Bolivariana es el eje central para la contraofensiva revolucionaria. Nosotros no solo estamos derrotando el bloqueo, la asfixia, la persecución financiera, el boicot económico impuesto desde la actual administración supremacista que gobierna en la Casa Blanca, también estamos derrotando la cultura rentista, y estamos pariendo el nuevo modelo económico venezolano. A escala global, Venezuela se está insertando dentro de una nueva geopolítica económica que implica grandes mercados, donde los productos venezolanos poseen una alta participación a nivel internacional. La crisis inducida y el bloqueo económico nos han permitido enfocarnos y entrar en nuevas dinámicas de relaciones internacionales, las alianzas y cooperaciones con países no alineados, el apoyo de PetroCaribe, y de otros países emergentes como Rusia, China, India, Turquía, entre otros, tanto en la producción nacional, los acuerdos suscritos, como por el intercambio comercial, nos aseguran una nueva recolocación de nuestros principales productos en el mundo



¿Cómo se le denomina a esta etapa?



—Estamos en presencia de lo que ha definido el presidente Nicolás Maduro como una "economía post-rentista", una económica real, que avanza hacia una verdadera expansión de las fuerzas productivas, donde se produzcan y se generen bienes y servicios para satisfacción de nuestro pueblo. Estamos en plena fase de recuperación económica, la siguiente fase es crecimiento y prosperidad, ese proceso está en marcha, el 2020 es el año definitivo hacia el despegue y el crecimiento económico real. Evidentemente ante cada avance nuestro, la reacción del imperialismo es más feroz, sin embargo, cada paso que demos, es un paso más sólido económicamente. La recuperación económica más profunda que vive el país radica en la conciencia del propio pueblo ante las adversidades impuestas por un enemigo colonialista e imperialista como lo es el Gobierno de los Estados Unidos; nuestra mayor fuerza es nuestro propio pueblo, engranado y articulado en total movilización y participación. Venezuela marcha rumbo a ser un país económicamente independiente y potencia.



Miguel Rodríguez, Ricardo Hausmann, Moisés Naím y Gerver Torres, fueron las personas que estuvieron al frente del paquete económico de Carlos Andrés Pérez en 1998. ¿Quiénes están al frente de la economía de Venezuela hoy?



—Estos nombres representan el pasado, representan el abismo, fueron ellos quienes condujeron a Venezuela al neoliberalismo, al paquetazo, a la hambruna, a la miseria, al robo del ahorro de los pensionados, al saqueo total del pueblo. Hoy por fortuna, el equipo económico de la Revolución Bolivariana, es un equipo de patriotas, formados en las filas del Comandante Hugo Chávez, comprometidos con el modelo socialista que genera mayor bienestar al pueblo. La única vía para la liberación definitiva, la independencia y la soberanía de Venezuela es el socialismo, y el presidente Nicolás Maduro ha demostrado tener una visión de estadista superior. El presidente Maduro es el creador de la Agenda Económica Bolivariana, del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, ha venido implementando medidas alternativas como el criptoactivo soberano Petro, impulsando un modelo de desarrollo nacional.



El pensamiento económico del presidente Maduro representa el camino hacia ese modelo de socialismo productivo, el nuevo comienzo.



Cuándo usted fue ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, deportó a más de 100 narcotraficantes, ¿no cree que en algún momento esa gente se lo va a cobrar?



—En ese entonces tenía plena conciencia sobre las mafias que estaba enfrentando, pero no se trata del destino de un hombre, en este caso de mi persona, se trata de un país, y si yo tuviese que volver a realizar esa tarea y volver a cumplir esa misión, lo haría una y cien veces más, porque nosotros hemos demostrado que los responsables de este flagelo en el mundo, son las propias políticas fracasadas de Estados Unidos, que es el único país que no ha suscrito las convenciones internacionales en materia de lucha contra las drogas. El Informe Mundial de Naciones Unidas sobre las Drogas señala que el crecimiento del consumo en Estados Unidos es sostenido, es el principal país del mundo productor de marihuana, como también lo es Colombia en cocaína, que ha crecido en extensión territorial y producción por hectárea. El informe señala que, en América del Norte en el año 2017, unas 72 mil personas murieron a causa de una sobredosis de drogas en Estados Unidos, el número más alto registrado. También revela que hasta el año 2017 el 70% del área de cultivo de coca se concentra en Colombia. El 90 % de la droga que se produce en Colombia sale por el Pacífico y el otro 10% sale por el Caribe colombiano, un porcentaje mínimo intenta pasar por Venezuela y por los países vecinos. Venezuela demostró las políticas fracasadas de la DEA que durante muchos años no capturó ni a un solo narcotraficante.



Cuando los echamos soberanamente de Venezuela, se dieron todos estos resultados contundentes en detenciones, incautaciones y confiscaciones de las estructuras logísticas del crimen. Durante mi gestión como ministro de Relaciones Interiores y Justicia, entre los años 2008 y 2012, Venezuela fue declarada por cinco años consecutivos como territorio libre de cultivos ilícitos. Capturamos a los narcotraficantes más solicitados, en ese momento más de 100 capos internacionales del narcotráfico solicitados por Interpol, fueron detenidos y se incrementó la cantidad de incautaciones realizadas en materia de drogas, elevándose en el 2011 a 42 toneladas. Hemos deportado más de 20 narcotraficantes a Estados Unidos.



Si el costo que tengo que pagar por ello, es la persecución del imperialismo, lo pagaría con absoluta conciencia del deber cumplido por mi Patria. Si me tocase de nuevo elegir estar al lado del Gigante Hugo Chávez yo diría sí y mil veces sí, me siento orgulloso y honrado de haber sido ministro de Chávez, de haber estado al lado de él, de haber enfrentado las mafias del narcotráfico.



Cuando están ofreciendo 10 millones de dólares por su paradero, y lo peor es que todos saben dónde está, ¿qué se siente ante tal ofrecimiento?



—Es una grave amenaza, es una acción temeraria, con la que buscan tratar de aniquilar a una persona. Evidentemente no lo van a lograr, sin embargo, es una campaña que pretende desconectar el liderazgo del chavismo con el pueblo, tratando de sembrar una matriz falsa, sin juicios, sin pruebas, sin ningún argumento. Sin embargo, el efecto ha sido todo lo contrario, pues nos ha llenado de fortaleza para enfrentar tales patrañas. Estoy consciente de la gravedad de la amenaza, evidentemente estamos tomando todas las medidas para seguir enfrentando con dignidad y altura moral esta agresión.



Pero lo que nunca van a poder lograr es callar nuestras voces, que nosotros nos rindamos a nuestro propósito de ser un país soberano, libre e independiente. Nunca van a lograr que nosotros declinemos, nunca vamos a traicionar la causa revolucionaria, el legado de nuestro Comandante Hugo Chávez, la lealtad al presidente Maduro. Ellos podrán ofrecer los millones que sean, nosotros no tenemos precio, ante la historia no tenemos precio.



Nuestra conciencia y nuestra lucha siempre van a ser antiimperialistas, nuestra conciencia clara y nuestra convicción aferrada a la vida y a la victoria. Tenemos que estar firmes ante esta nueva embestida de la derecha, del imperialismo. Esta agresión de Estados Unidos es parte de un guión, se trata de una campaña contra distintos compañeros, líderes de la Revolución Bolivariana. En vida el Comandante Chávez lo denunció, se trata de una campaña insistente para tratar de desmotivar, de desconectar al pueblo de sus cuadros y sus líderes y desmoralizar a todo el país y sobre todo a los revolucionarios. Si el imperialismo y la derecha pretenden que nos rindamos, no lo van a lograr, por el contrario, esto nos llena de mucha fortaleza y de conciencia revolucionaria. El imperialismo, y sobre todo los supremacistas que gobiernan en la Casa Blanca, no han comprendido que no se trata de un hombre, nuestra causa es una causa histórica, que compromete a millones de hombres y mujeres, es un pueblo, es un legado histórico. Nosotros estamos para grandes cosas, como lo decía el Comandante Chávez, no podemos distraernos de nuestro objetivo central que es concretar la independencia económica frente al bloqueo, a la guerra económica, y frente a la persecución financiera impuesta por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados para arrodillar al pueblo venezolano. No lo han logrado, ni lo van a lograr.