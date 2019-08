La propuesta que involucra al petro que podría estabilizar la economía venezolana, según especialista

31 de agosto de 2019.-

El profesor de la Universidad Simón Bolívar Emilio Hernández aseguró que se cometió un error al poner a fluctuar a un petro bajo la órbita del dólar, mientras otro se mantuvo estable, como unidad de cuenta; por lo que propone, como una de las soluciones estructurales, hacer una paridad fija del bolívar con respecto a la divisa digital.

Hernández detalla que tener dos valores para el petro solo ha llevado a que se tenga uno sobre el millón de bolívares y otro en Bs. 80.000.

"Lo correcto en mi opinión hubiese sido tener un solo petro. Y haber definido una paridad que en ese momento (cuando se anunció el anclaje de la criptomoneda en agosto del 2018) los 3.600 bolívares por petro y no dejar que eso cambie ¿cómo no dejas que eso cambie? El Estado va a emitir petros y todo el que tenga 3.600 bolívares lo cambia por un petro, siempre, como el petro vale 60 dólares, garantizado por el Estado ¿cómo lo garantiza el Estado? Porque puede aceptarlo como moneda de pago de las exportaciones de petróleo. Hay un abanico de opciones en manos del Estado para hacer que el valor del petro se mantenga en el mercado internacional. Lo que no se hizo fue anclar el bolívar al petro. Se dejó que fluctuara el bolívar y el petro, el petro criptográfico, y entonces el petro se fue a las nubes igual que el dólar. Claro, a estas alturas ya no se puede poner en 3.600 porque la inflación nos llevó a otros niveles. El petro está llegando a un millón de bolívares", resaltó en entrevista con el diario Correo del Orinoco.

En ese sentido, Hernández sostiene que se debería fijar al petro en el millón de bolívares y mantenerlo estable y afirma que ahorita hay una ventaja con respecto a hace un año, que es que toda la infraestructura del petro, incluyendo las billeteras para intercambiarlo y su plataforma, está terminada, depurada y eso no estaba listo en ese momento.

"Entonces, el petro puede comenzar a ser una moneda de intercambio con más facilidad para todos", añade.

Para ello, tomando en cuenta que constitucionalmente el bolívar sigue siendo la moneda nacional, se debe hacer una paridad fija del bolívar con el petro y eliminar el petro unidad de cuenta.

Ver nota completa en: https://www.morocotacoin.com/08/2019/petro-economia-venezolana/