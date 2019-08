Economistas explican por qué está subiendo el dólar “paralelo”

Credito: Archivo

28-08-19.-El dólar “paralelo” sigue su tendencia alcista, tal como se ha venido registrando en los últimos días y con un comportamiento “impredecible”.



El valor de la divisa estadounidense ya se ubica por encima de los 20.000 bolívares, un aumento de 28%, en los últimos siete días.



Igualmente, el Banco Central de Venezuela (BCV) señaló, la tarde de este martes, que el valor de esa divisa según la tasa promedio es de 17.551, 73 bolívares.



Economistas usaron las redes sociales para explicar el comportamiento de la divisa en el mercado negro:



Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica



“El dólar no sube por el menudeo. Sube porque a un grupo de empresas les pagaron en bolívares y están haciendo cobertura comprando dólares. En un mercado poco, poco profundo, con muy poca oferta y demanda, el precio sobre-reacciona. Hay pocos actores. Por eso cuando alguno de ellos presiona la demanda porque tiene bolívares y está dispuesto a pagar lo que sea, la velocidad a la que sube el tipo de cambio se incrementa”.



Luego añadió: “El problema no es de transparencia, el tema clave aquí es que con este modelo, el tipo de cambio no puede estabilizarse. Así el mercado lo maneje Jesús y los 12 apóstoles”.



Luis Vicente León, economista y presidente de Datanálisis



“El mercado cambiario actual es enano. Cualquier incremento de gasto oficial en bolívares (pago de proveedores, incrementos salariales, sustitución de importaciones, política social) genera liquidez y compra desesperada de dólares por protección patrimonial, disparando el cambio”, dijo Luis Vicente León.



“No hay ninguna sorpresa con el incremento severo del dólar paralelo (que arrastra consigo al oficial). En un mercado con encaje total y restricción artificial de liquidez, cuando el gobierno o Pdvsa tienen que pagar bolívares, el cambio se dispara y la desconfianza lo remata”, insistió.



Explicó que “el incremento actual del dólar no corrige la sobrevaluación. Sigue siendo barato. Su desplazamiento va a desacelerarse al acabarse los Bs excedentes que estimulan su demanda actual. Luego vendrá más inflación, más sobrevaluación y otra devaluación. El perro mordiéndose la cola”.



José Guerra, diputado de la AN y economista



A quiénes me preguntan por esta maxi depreciación del bolívar en estos días. Acá mi respuesta: la gente está repudiando el bolívar porque está anticipando que la inflación se va a acelerar y quienes se queden largo en bolívares estarían arruinados. Nadie quiere bolívares.



Luis Oliveros, economista



“Y pensar que en el segundo semestre es donde veremos una mayor ejecución del gasto público (para los que piensan que el paralelo no puede subir más). Cada vez que tenga dudas sobre la trayectoria del paralelo, recuerden al profeta del “dólar está caro, la unificación ya viene”.



Manuel Sutherland, economista



“Más allá del aumento de la liquidez y de las sanciones, es una especie de adecuación del dólar que se ha venido rezagando y que ahora se está yendo hacia su verdadero valor”, dijo el economista a Unión Radio.



El también investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera aseguró que la inflación “empuja el tipo de cambio a depreciarse”. “El Gobierno ha utilizado dinero ficticio, capital ficticio, y cuando ese dinero entra a la economía causa inflación, y la inflación es lo que causa o empuja al tipo de cambio a depreciarse, a que tengas que dar más bolívares por la misma cantidad de dólares”.



Portal Banca y Negocios



“Las operaciones han venido incrementando tanto en la compra como en la venta. El mercado se está haciendo más dinámico, porque se están registrando importaciones puntuales para el comercio, por un lado, mientras el gobierno está depositando pagos a proveedores de manera progresiva, cuyo destino es la compra de dólares o euros”, asegura un análisis del portal Banca y Negocios y sobre el comportamiento de la divisa.



“Asimismo, ha crecido el número de oferentes de cantidades más pequeñas, porque la inflación obliga a requerir más divisas para satisfacer las necesidades básicas de aquellos privilegiados que tienen la suerte de recibir divisas”, señaló.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 673 veces.

La fuente original de este documento es:

panorama (https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Economistas-explican-por-que-esta-subiendo-el-dolar-paralelo-20190828-0012.html)