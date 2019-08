Boletos del ferry de La Guaira superan los 400 mil bolívares, el de vehículos sobrepasa el millón de Bs

Credito: Web

En la oficina de La Nueva Conferry, que funciona en las instalaciones del puerto de La Guaira, ya es posible la compra de boletos para viajar a Margarita, desde La Guaira, en el ferry Paraguaná, reseñó El Universal



La información de pasajes e itinerarios la ofrece el personal de la Naviera Paraguaná, una aliada comercial de la operadora Caribbean Ferry. Indicaron que el buque, que fue rehabilitado con mano de obra venezolana, saldrá los días lunes y viernes desde La Guaira, y no únicamente los viernes, como había informado el presidente Nicolás Maduro durante la inauguración de la ruta el pasado 2 de agosto.



Las salidas en ambos días es a las 7:00 de la mañana, razón por la cual los usuarios deberán estar en el puerto de La Guaira entre las 5:30 y las 6:00 a.m. Los días de retorno son los jueves y domingos, con salida a la 1:00 p.m. desde Punta de Piedras. El viaje tiene una duración de ocho horas. Una familia conformada por dos adultos y un niño, que desee vacacionar en la isla, deberá contar con 685 mil bolívares, para poder viajar ida y vuelta en la clase Arena, la más económica que ofrece la naviera. El monto equivale a más de 17 salarios mínimos.



En clase Arena el boleto de un adulto ida y vuelta cuesta Bs 274 mil (casi siete salarios mínimos), mientras que adultos mayores y niños pagan la mitad, equivalente a 137 mil bolívares cada uno.



En clase Playa (que es más costosa), ida y vuelta por adulto sale en 462 mil 860 bolívares (12 salarios mínimo), niños y adultos mayores 231.430 (seis salarios mínimos).



En ambas clases el precio de un vehículo liviano es de un 1.360.000 (34 salarios mínimos), camionetas 2.320.000 (58 salarios mínimos) y camionetas largas o con altura 2.600.000. Todas las tarifas son para viajes ida y vuelta y no pueden ser pagadas en moneda extranjera.



Según nota de prensa del Ministerio de Transporte, el primer viaje efectuado el pasado viernes 23 fue con 226 pasajeros y 26 vehículos, quienes zarparon pasadas las 7:30 a.m.

EU