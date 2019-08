Oswaldo Vera: El salario mínimo debe ajustarse consecutivamente

Oswaldo Vera, constituyente y dirigente de la Central Socialista de Trabajadores, Credito: AVN

27 El constituyente y dirigente de la Central Socialista de Trabajadores, Oswaldo Vera, sugirió combinar un ajuste salarial con el cambio del modelo productivo y económico del país para enfrentar “los embates de la guerra económica”.



Vera precisó que la problemática no es el aumento consecutivo del salario pues a su juicio, es la inflación producto de diversas circunstancias que hace que éste se devalué de inmediato.



“El gran debate no tiene que ser nada más un aumento (salarial), porque aquí hemos tenido aumentos consecutivos, cada dos meses teníamos un aumento o el gran salto de recuperación económica, pero la inflación producto a la guerra que estamos viviendo hace que el salario no alcance”, dijo en entrevista a Unión Radio.



Opinó que para lograr la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo se debe consolidar y mantener una política de recuperación económica acompañada de un ajuste paulatino y consecutivo tomando el Petro como referencia.



Detalló que para combatir la inflación, el Estado debe desarrollar un programa de seguimiento y control, regulación productivo para garantizar que los productos lleguen a los ciudadanos de manera eficaz.



Por otra parte, el constituyente propuso la eliminación del HCM para fortalecer el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).



