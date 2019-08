Maracaibo: el precio del queso supera al de la carne

Credito: Panorama

19 agosto 2019 - El precio del queso se montó en un jet, este lunes 19 de agosto, en mercados municipales de Maracaibo. Tanto así que su valor superó ya al que tiene la carne, con Bs. 50.500, el madurado y Bs. 43 mil, el semiduro, reflejando un alza de 26,2 % y 34, 3 %, respectivamente.



Mientras este producto lácteo despega, la carne, en cambio, mantiene su precio esta semana en 40 mil bolívares, la de primera, y Bs. 37.500, la de segunda. No obstante, el kilogramo de pollo sí reflejó un alza Bs. 35 mil o 20,6 %, en solo siete días, a la vez que el cartón de huevos redujó su valor un 10,5 % (Bs. 38 mil).



"¿Cómo el kilo de queso va a costar más que la carne? No puede ser, ¡ni que lo trajeran de Rusia! Alguien debe ponerle control a estos precios, por favor", manifestó Juan Sánchez, de Haticos.



Un comerciante aseguró que se sorprendió cuando el proveedor le mostró los nuevos precios del queso. "Tuve que ponerme a sacar cuentas porque ya le estaba perdiendo. Todo va para arriba. Solo el que tiene dinero o lo recibe del exterior puede costear esto", contó.



Si su opción es comprar granos, estos también mostraron un incremento de hasta el 45,4 % respecto a hace siete días, en el caso de la lenteja, lo que es igual a Bs. 32 mil. Las caraotas y el frijol también tienen ese precio, en promedio.



De las verduras, la cebolla fue la que más sufrió un alza de 24,1 % (o Bs. 18 mil). Pero el tomate no se quedó atrás con Bs. 25 mil (Kg.), es decir, un 19 % más que el pasado 13 de agosto cuando valía Bs. 21 mil. La papa llegó a los Bs. 16 mil, al tiempo que el pimentón bajó ligeramente a Bs. 14 mil.



La harina de maíz se mantuvo en Bs. 16 mil, pero el arroz ronda los 17 mil bolívares y el kilo de azúcar, Bs. 13 mil. Otros rubros como la pasta suben de precio cada semana y este lunes se consigue, el kilo, en Bs. 22 mil y el litro de aceite ya llegó a 25 mil bolívares.



El índice de abastecimiento en los comercios que expenden los productos mencionados, en una escala del 1 al 10, se ubicó este lunes 19 de agosto en 5 puntos, pues comerciantes de mercados municipales afirmaron que “las ventas no salen porque todo va en incremento”, especialmente la carne que es comprada en cantidades mínimas como ¼ de kilo o solo Bs. 10 mil. Aseguraron que el queso tampoco se vende.





