Trinidad y Tobago detiene a tripulantes de dos barcos venezolanos que se hundieron

19-08-19.-John Williams, propietario de ABC Trinidad Customs Brokerage Company Limited, compañía que notificó a las autoridades de ese país la llegada de los barcos venezolanos cuestionó que los barcos hayan sido llevados a la Bahía de Staubles así como también las causas de su hundimiento mientras era remolcado, reseñó el diario local The Guardian



Funcionarios de la guardia costera de Trinidad y Tobago detuvieron a tripulantes de dos barcos venezolanos que trasladaban cobre hacia la isla caribeña, luego de que estas se hundieran el viernes 16 de agosto.



Los barcos, identificadas como Frilay y El Cufi, zozobraron frente a la costa de Cedros, una península en el extremo suroccidental de esa nación en el momento en que las autoridades las remolcaban a la bahía de Staubles.



El lunes 19 de agosto, el diario The Guardian Media reseñó que los tripulantes, todos venezolanos, permanecieron privados de libertad hasta el domingo 18 de agosto.



John Williams, propietario de ABC Trinidad Customs Brokerage Company Limited, compañía que notificó a las autoridades de ese país la llegada de las embarcaciones, cuestionó que los barcos hayan sido llevados a la Bahía de Staubles. Williams también se pregunta cómo fue que se hundieron las naves que partieron el jueves desde Tucupita.



El propietario de la empresa afirmó a The Guardian Media que hizo la notificación de la llegada de la embarcación con antelación. Aseguró que, incluso proporcionó detalles que irían dirigidos a la guardia costera, al Departamento de Inmigración y Aduana e Impuestos Especiales.



Williams dijo que inicialmente se les notificó que las embarcaciones fueron detenidas porque los documentos de autorización del puerto de Venezuela no especificaban la carga que llevaban a bordo. No obstante, enfatizó que entre la información que envío a Trinidad y Tobago por correo electrónico se detallaba que las embarcaciones transportaban al menos 4.000 toneladas de cobre.



La Guardia Costera afirma que nunca lo recibieron, pero es una mentira porque la Aduana lo recibió. Ni siquiera es responsabilidad de la Guardia Costera determinar si un buque tiene carga o no, ese es el trabajo de Aduanas e Impuestos Especiales", dijo



Denunció que la Guardia Costera actuó sin informar a Aduanas e Inmigración sobre la detención de la embarcación. Al mismo tiempo, relató que un oficial contó que solo seguían instrucciones del Ministerio de Seguridad Nacional de interceptar las embarcaciones provenientes de territorio venezolano.



“Se proporcionó la documentación adecuada, no es que intentaron ingresar ilegalmente al país, siguieron el proceso y los procedimientos necesarios para que la embarcación ingrese a T&T con el fin de realizar transacciones comerciales”, denunció Williams.



A su juicio, las acciones de las autoridades trinitarias representan una "violación al protocolo pues no "pueden poner a estos hombres en el Centro de Detención de Inmigración ni detenerlos porque no hicieron nada malo".



Según lo reseñado por The Guardian Media ni Williams ni el abogado Kelston Pope pudieron hablar con los venezolanos detenidos Staubles Bay



El abogado denunció que en Trinidad y Tobago no se le permitió hablar con los detenidos. En este sentido, instó al ministro de Seguridad de la isla, Stuart Young, explicar la política que se manejará en el país contra los buques venezolanos, pues hasta ahora dice que la sociedad de aduaneros no ha sido informada de cambios



“No se puede ser inhumano con las personas y golpear a las personas sin razón alguna. Esta no es la primera vez que esto sucede. En los últimos tiempos han estado sometiendo a estos buques venezolanos a ese tipo de tratamiento, particularmente por parte de la Guardia Costera ”.