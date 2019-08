Ex presidente del Banco Central de Argentina, Martín Redrado: "Macri dio la orden de no frenar la corrida del dólar"

El ex presidente del Banco Central Martín Redrado.

16 agosto 2019 - “El presidente dijo ‘que el dólar se vaya donde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar’ luego de las elecciones”, afirmó este viernes el ex presidente del Banco Central Martín Redrado en declaraciones radiales. El economista consideró que la escapada en el precio del dólar respondió a “una instrucción política para dejar correr el tipo de cambio sin tener techo”. “Esto generó la maxidevaluación que después se trasformó en esta corrida”, agregó. Más tarde, en diálogo con la agencia estatal Télam, insistió en que la prioridad del Gobierno debería ser ponerle un freno a la corrida.



“El BCRA estuvo mirando desde la tribuna lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Mis colegas recibieron la instrucción de que se corrieran del mercado”, indicó el ex titular del Central y actual director de la fundación Capital.



El economista consideró que el Gobierno debería avanzar «sobre acuerdos con los exportadores cerealeros y contratos de futuro del tipo de cambio para darle certeza a la oferta de divisas”. “El BCRA podría buscar en otros bancos centrales (como ocurre actualmente con China) líneas de liquidez contingente que le podrían otorgar más músculo”, detalló Redrado al término de su participación en la Conferencia Regional del grupo del grupo hotelero Wyndham, en Panamá.



“La Argentina se debe a sí misma el debate de cómo vuelve a crecer, cómo baja la inflación, cómo elimina la pobreza, y no quedarnos con una discusión bastante pobre, de futuro versus pasado. Los argentinos nos merecemos una discusión que salga de esta mediocridad de si es volver al pasado, volver al zafarrancho que nos dejó Cristina o a esta mediocridad que no resuelve los problemas”, sentenció en referencia a la situación pos PASO. Sobre el candidato presidencial Alberto Fernández dijo respetarlo profesionalmente y tener un “excelente diálogo». “Hablamos desde hace más de 30 años”, definió.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 184 veces.

La fuente original de este documento es:

Correo del Orinoco (http://www.correodelorinoco.gob.ve/ex-presidente-banco-central-martin-redrado-macri-dio-la-orden-de-no-frenar-la-corrida-del-dolar/)