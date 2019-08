El Banco Central de China está cerca de emitir su propia criptomoneda

La Criptomoneda está destinada a fomentar la internacionalización del yuan, según ha afirmado un directivo del banco central de ese país.

13 agosto 2019 - El Banco Popular de China está "cerca" de sacar al mercado su propia criptomoneda, según informa Bloomberg citando a Mu Changchun, subdirector de pagos de la entidad.



Los investigadores del banco central chino han estado trabajando intensamente en la creación de una moneda virtual desde el año pasado, afirmó el funcionario durante el foro China Finance 40, celebrado el pasado fin de semana en la ciudad de Yichun.



Sin detallar fechas, Mu precisó que la criptomoneda reemplazará dinero en circulación y apoyará a la internacionalización del yuan.



A diferencia de otras monedas descentralizadas basadas en la tecnología 'blockchain', la nueva criptodivisa del Banco Popular de China estaría diseñada para ofrecer a Pekín más control sobre su sistema financiero.



Conforme a las patentes registradas por la entidad, los negocios y consumidores deberán descargar una cartera digital en la que intercambiarán sus yuanes por dinero digital con el que poder realizar y recibir pagos. Lo importante es que el sistema permitirá al banco central del gigante asiático rastrear estas transacciones.



A finales de 2017, China fue reconocido como un mercado clave para las criptodivisas: un 80 % de las capacidades de minería de monedas digitales se encontraban en territorio chino.



Sin impacto



Mu Changchun señaló en la conferencia que el sistema operativo de dos niveles no cambiará la deuda monetaria y la relación de la deuda en circulación. Con el fin de garantizar que la moneda digital del Banco Popular de China no esté sobre representada, las instituciones comerciales pagarán el monto total y el 100% de la reserva al Banco Popular de China. La moneda digital del Banco Popular de China sigue siendo central. Los pasivos bancarios, garantizados por el crédito del banco central, tienen una responsabilidad legal ilimitada.



Además, dijo que el sistema operativo de dos niveles no cambiará el sistema de entrega de dinero existente y la estructura de doble cuenta, y no competirá con la moneda de depósito del banco comercial. Dado que no afecta el mecanismo de transmisión de la política monetaria existente, no tendrá un impacto negativo en la economía real.



Atento con regulación



Mu Changchun dijo que debido a que la moneda digital del Banco Popular de China es una alternativa, no paga intereses en efectivo, no provocará la desintermediación financiera y no tendrá un gran impacto en la economía real existente. Además, se deben observar todas las regulaciones actuales sobre administración de efectivo, antilavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo.



El representante del banco central también propuso que la moneda digital del Banco Popular de China debe tener una gran escalabilidad y un alto rendimiento concurrente, adecuado para escenarios comerciales minoristas de alta frecuencia a pequeña escala. Indicó que para guiar la moneda digital del Banco Popular de China para su uso en escenarios minoristas a pequeña escala, puede establecer límites de transacción y límites de equilibrio de acuerdo con diferentes niveles de billeteras.