ACNUR alerta que el flujo de migrantes venezolanos “va a continuar” si no hay una solución política

Credito: AFP

13-08-19.-El flujo de migrantes venezolanos “va a continuar” si no hay una solución política interna y Latinoamérica necesitará cooperación internacional para hacer frente a una situación sin precedentes en la región, advirtió este martes en Santiago el jefe de Acnur, Filippo Grandi, reseñó la agencia AFP.



El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) visita Chile -que con 400.000 venezolanos es el tercer país en recibir al mayor número de migrantes y refugiados de esa nación- para reunirse con el gobierno de Sebastián Piñera y ciudadanos venezolanos, en una gira que seguirá en Brasil.



“Yo no estoy muy optimista” sobre el futuro de la crisis migratoria de Venezuela, afirmó Grandi, en una escueta declaración a la prensa tras reunirse con el canciller chileno, Teodoro Ribera.



“Este flujo va a continuar si no hay una solución política en Venezuela que permita a estas personas regresar a su país”, agregó el alto funcionario de Naciones Unidas.



Grandi, que es el primer jefe de Acnur en visitar Chile, aseguró que el flujo de migrantes venezolanos en la región es “el más importante” en el mundo en décadas y cifró en más de cuatro millones la cantidad de ciudadanos de ese país que emigraron en los últimos años.



Asimismo, llamó a la comunidad internacional a colaborar con una región que “ha dado muchísimo en términos de recursos, pero necesita de cooperación y apoyo internacional de los donantes y las instituciones financieras para compartir la responsabilidad de la acogida de los venezolanos”.



Por su parte, Ribera señaló que el gobierno chileno y Acnur compartieron la “preocupación conjunta por el respeto a los derechos humanos y por la labor humanitaria que hay que tener en estos casos”.



La semana pasada, el gobierno de Piñera anunció que cancelará a partir de mediados de agosto la entrega de visas a venezolanos en la ciudad peruana de Tacna, centralizando la tramitación en Lima con el fin de ordenar la creciente demanda.



En julio, centenares de venezolanos quedaron varados en la frontera entre Perú y Chile sin la visa necesaria para ingresar a suelo chileno, generando una situación caótica en la zona.



En 2018, el derechista Piñera -uno de los mayores críticos del gobierno de Nicolás Maduro- instauró una visa de responsabilidad democrática para que los venezolanos que escapan de la crisis ingresen con los papeles en regla a Chile. Desde mediados de junio se agregó una visa de turista, que frenó la entrada masiva de venezolanos al país.