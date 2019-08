(VIDEO) Argentina: dólar hoy abre con nuevo récord y se dispara a $61 en el Banco Nación

13 agosto 2019 - El dólar no da respiro a la economía y profundiza la devaluación de la moneda argentina desde el pasado lunes. Esta mañana se disparaba en el Banco Nación y se ofrecía a 56 pesos para la compra y 61 pesos para la venta, 5 pesos por encima del último cierre.La divisa había comenzado a cotizar, este martes, en 55 pesos en esa entidad financiera oficial, pero en pocos minutos pegó un brusco salto, para ubicarse en los 61 pesos.El dólar comenzó a operar esta mañana en el Banco Nación a 51 pesos para la compra y 55 pesos para la venta, sin variaciones con relación al último cierre. Ayer, tras la abultada derrota del Gobierno en las PASO y las penosas declaraciones de Mauricio Macri, el dólar aumentó un 23% y cerró a un promedio de 51,20 pesos para la compra y 57,30 pesos para la venta.En una jornada cargada de incertidumbre por los discursos del presidente, la moneda norteamericana subió más de 10 pesos con relación al cierre del viernes último. La divisa llegó a venderse a 66 pesos en algunos bancos, pero el Banco Central salió a vender unos 100 millones de dólares en busca de limitar la disparada.La última vez que marcó un pico fue el 18 de mayo de 2009, cuando estuvo en 1.474 puntos básicos.En este panorama, el Gobierno no ofrece respuestas y la economía se encuentra paralizada a la espera de que la situación se calme. La única medida dispuesta hasta ahora es el aumento de la tasa de interés de las Leliq, que el Banco Central subió ahora a 78,40%.En menos de 24 horas el índice que mide la desconfianza de los mercados superó dos veces su máximo histórico. Ayer, luego de una confusa jornada financiera en la que los números no habían quedado claros, JP Morgan determinó que el Riesgo País llegó a 1.467 puntos.