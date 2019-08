Seniat cobrará aranceles aduaneros a productos que superen los mil dólares

10-08-19.-El Seniat informó este sábado a través de su cuenta en la red social Twitter, que la oficina cobrará exceso en los productos que superen los mil dólares, calculados en moneda nacional.La oficina aduanera afirmó que aplicarán cobro de exceso, mediante tarifas estipuladas en los aranceles de aduana, cuando los productos superen los 1.000 dólares americanos."El Régimen de Equipaje te exonera los impuestos al declarar productos adquiridos en el exterior, cuando estos no superen los US$ 1.000.", publicaron.Seniat recordó que los pasajeros podrán ingresar cosas personales sin pagar, siempre y cuando estos no excedan el monto antes expresado y declarados.