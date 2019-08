¿Bloqueo total de EEUU afecta al sector privado venezolano?

9 agosto 2019 - Analistas sostienen que la amenaza de verse fuera del mercado estadounidense ha impedido que inversionistas realizar negocios con empresas privadas venezolanas.El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, advirtió el pasado 6 de agosto que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) afectarían al sector privado del país suramericano.Las sanciones impuestas el 5 de agosto contra Venezuela bloquea los activos venezolanos dentro del territorio estadounidense y prohíbe transacciones entre ambas naciones y advierte sobre medidas a cualquier organismo internacional o particular que posea bienes, use el sistema financiero norteamericano o que quiera ingresar a ese país.En otras palabras Washington podría sancionar a cualquier organismo, empresa o institución que mantenga algún tipo de relación con el Estado venezolano.En este sentido Arreaza indicó que dichas sanciones también impactarán al sector privado venezolano, ya que, si hay sospecha de que en el año 2017 recibió divisas de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), estará en la lista negra y no podrá realizar negociaciones en EE.UU.Analistas y economistas venezolanos adversos al Gobierno de Nicolás Maduro también alertaron sobre el impacto de las sanciones de Trump contra el sector privado.El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, comentó en su cuenta Twitter que "la interpretación que hagan las empresas y bancos internacionales sobre las medidas, su impacto y esquemas de protección pueden afectar al sector privado".Oliveros señaló que al sistema financiero desconocer si una operación comercial beneficia al Gobierno venezolano, de acuerdo al economista esta situación eleva el riesgo de realizar transacciones con empresas venezolanas.El director de Capital Market Finance, Jesús Casique, indicó que tanto las exportaciones petroleras como las importaciones que hagan empresarios privados se verán afectados por las nuevas medidas adoptadas por Washington.Analistas sostienen que amenaza de verse fuera del lucrativo mercado estadounidense podría ser suficiente para asustar a los posibles inversionistas que deseen hacer negocios con empresas privadas.Ante las nuevas medidas coercitivas de EE.UU., el Gobierno venezolano ha denunciado que estas son contra el pueblo de Venezuela y que además, son acciones ilegales no contempladas en la Carta de Naciones Unidas.