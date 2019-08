Constituyentista Ricardo Molina asegura que el pueblo venezolano está "viviendo bien"

Ricardo Molina Credito: Web

09-08-19.-Este viernes, el constituyentista Ricardo Molina, aseguró durante una entrevista en Globovisión que la población venezolana "está viviendo bien", teniendo como referencia otros sitios donde, según explicó, existe verdadera pobreza y escasez.



La población venezolana "está viviendo bien, mucho más de lo que uno se imagina. Mejor que la IV República, estoy seguro", aseguró, agregando posteriormente que "el venezolano vive mejor que mucha gente en el mundo, porque somos libres".



Siguiendo con su argumento, dijo que en las décadas comprendidas desde 1960 hasta 1990 "había pobreza de verdad verdad", puesto que no había sistema de salud y no existían posibilidades de educación, a su juicio. "La pobreza en Venezuela se ha combatido desde el año 1999 de manera exitosa", añadió luego.



El salario "no me alcanza, pero tengo seguridad social, (...) tengo a mis hijos y a mis nietos estudiando gratis con calidad en un sistema de educación que funciona, tengo la posibilidad de desarrollar todo lo que yo quiera desarrollar", dijo, afirmando que en Estados Unidos o Colombia, por ejemplo, no tienen cómo pagar una universidad.



En relación con las sanciones inpuestas por EEUU, rechazó la posición adoptada por algunos dirigentes políticos que respaldan las medidas anunciadas por Estados Unidos con relación al bloqueo de activos y operaciones financieras del Estado venezolano y repudió que "algunos opositores han aplaudido esta decisión extraterritorial que afecta a todo el país".



Aseguró que "las acciones del Gobierno norteamericano ha impactado negativamente en la compra de alimentos, medicinas, repuestos y otros insumos necesarios para la vida de nuestro pueblo".