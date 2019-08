“Para que Crystallex se quede con Citgo necesita autorización del Departamento del Tesoro de EEUU, según diputado de la AN

Oscar Ronderos, diputado de AN Credito: Web

02-08-19.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Oscar Ronderos, habló en entrevista para el programa Vladimir a la 1, de Vladimir Villegas, sobre el caso de Crystallex y el caso de Citgo.



Ronderos contó que la Comisión de Energía de la AN “viene recabando información para dejar perfectamente claro la administración de Citgo”.



Alega que “la Citgo que recibió el Gobierno de Juan Guaidó estaba embargada y con una demanda en arbitraje perdida por la República. Citgo no tiene una amenaza, tienen tres amenazas, una de estas es la de Cristalex”.



A su vez añadió que “el procurador encargado José Ignacio Hernández, jamás actuó como abogado de Crystallex, fungió como testigo experto y se inhibió en el juicio. Si se confirma el conflicto de intereses en la figura del Procurador encargado no podría seguir en el cargo”.



“Ningún venezolano se alegra porque Venezuela pierda Citgo, Venezuela debe permanecer en ejercicio de esa propiedad comprada en tiempos de democracia y puesta en riesgo por Hugo Chávez”, destacó.



Contó que “hay 43 demandas más en contra de la República producto de expropiaciones como la realizada contra Crystallex. Para que Crystallex se quede con Citgo necesita una autorización del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (…) La democracia adquirió Citgo para hacer que nuestro modelo de negocio petrolero fuera desde el pozo de crudo hasta el tanque de gasolina de los americanos”.



Por otro lado habló sobre los encuentros entre chavismo y oposición, y describe que “hay terceros que buscan lucrarse” con esto.



Se refirió a la migración venezolana en USA, y dijo que “hay un importante número de venezolanos refugiados allá, lo coherente, de acuerdo a la ayuda del gobierno de Trump con Venezuela, es que se apruebe el TPS, pero sabemos que él tiene su forma de mirar la migración”.



Dice apostar a un acuerdo para que se lleven a cabo “unas elecciones lo antes posible (…) En caso que no se logre avanzar, no hay que cerrarlo. Pero es necesario la convivencia de la población de lado y lado”.