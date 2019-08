Transportistas insisten ajustar el costo del pasaje urbano a 10 centavos de dólar

Credito: La Radio del Sur

02-08-19.-El presidente de Transporte Unido por Venezuela, Hugo Ocando, denunció que el Ejecutivo no respondió a la propuesta gremial de ajustar el costo del pasaje urbano a 10 centavos de dólar.



Además, de la sugerencia de obtener un bono para lograr solucionar la dificultad que enfrentan.



Nosotros hicimos una propuesta de anclar el pasaje a 10 centavos de dólar en mayo, y ellos nos impusieron una tarifa de 300 bolívares que es insuficiente, no están cumpliendo con lo acordado.



Ocando afirmó en entrevista con Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio, que la distribución de repuestos y piezas, requeridas por parte de las autoridades, no alcanza para todos los dueños de unidades.



Buscamos que los insumos les llegue a todos, los pocos que venden no le llega ni a 10 % de las unidades activas



El representante gremial destacó la pretensión de instrumentar una “tarifa social”, a los adultos mayores y estudiantes, exonerando la mitad del costo el pasaje.



Estoy proponiendo poner una tarifa social definitiva y muy especial a las personas de tercera edad de medio pasaje.