Dolarización informal intenta ganar más vitrinas

1 agosto 2019 - Un grupo de muchachos hace cola frente a un local ubicado en el centro de la ciudad. La idea es comprar un pedazo de pizza y un "agua pintada" que los dependientes del lugar llaman refresco. Justo en ese momento, una de las muchachas se da cuenta de que un trabajador del lugar del pequeño local retiró el punto de venta y comenzó a llamar a las personas que pagarían la comida en dólares y bolívares en efectivo.

La cola de personas que iba a pagar con divisas creció súbitamente, mientras que los dos jóvenes, que ingenuamente pensaron que podían pagar con tarjeta de débito, debieron retirarse del lugar con un sentimiento compartido entre frustración e incertidumbre.

—Solo estamos aceptando dólares, señala un comerciante árabe con su español machacado.

—¿Y bolívares no?, pregunta ingenuamente María Colmenares, una ama de casa que pensaba comprar un colchón en una de las cientos de tiendas que venden electrodomésticos en la avenida Sucre de Catia.

—Bueno, déjame ver en cuanto está la cotización y me pagas el equivalente en bolívares, destaca el dueño del local con una sonrisa dibujada en todo su rostro.

Luego de un largo rato, Colmenares se retiró del local sin hacer su compra. Cuando le preguntamos cuáles fueron los términos del acuerdo dijo que el comerciante se quiso pasar de vivito.

"Si es arrecho, para la compra aceptan los dólares en 10 mil 500, cuando se está cotizando en 11 mil 300. Más avispado y se muere pequeño el árabe ese. ¡¡¡Esos tipos creen que uno es agarrado a lazo!!!", afirmó.

Un sujeto que pasea con su novia por la Candelaria se para frente al mostrador de una panadería donde están ofreciendo unos suculentos panes campesinos. Hipnotizado por el olor –y tratando de impresionar a su novia y a los presentes– saca un billete de un dólar de su billetera.

—Me da un pan, por favor— soltó el hombre.

—Aquí no aceptamos esa moneda, solo bolívares para comprar el pan, respondió el portugués de la panadería, que no paró de mofarse cuando los clientes dieron la vuelta y salieron de la panadería.

"Es pura pantalla. Van a comprar un pan con un billete de un dólar, en lugar de usar la moneda nacional. ¡A mí que no me jodan!", espetó molesto el comerciante. Estos son tres ejemplos que ilustran la forma como se mueve el mercado nacional en medio de una hiperinflación y una devaluación que, poco a poco, va desplazando al bolívar como moneda de curso legal.

Nueva York en el City Market

"Me encontré un billete de un dólar en el piso", me dice un amigo. Un dólar, al momento de escribir esta nota ronda los 12.000 bolívares al cambio, lo que cuesta un kilo de harina Pan. Pero cuando fui con mi amigo al Centro Comercial City Market en Sabana Grande, para ver qué podíamos hacer con ese dólar, nos quedamos con los crespos hechos, nos faltaban 4 dólares para comprar al menos un protector de pantalla para celular.

Dólares van y vienen, las listas de precios en esa moneda, y los asombros por los cinco dólares que subió tal celular cuando la semana pasada costaba 15 S. "Entiendo que el dólar suba en bolívares pero, ¿el dólar sube en dólares?. Me sentí en una tienda americana".

Voces del Pueblo

Luis González

Parroquia La Vega

Aquí todavía no hay cultura del dólar, pero parece que vamos hacia la dolarización.No creo que sea la solución pero es lo más propio, porque vamos a endeudarnos más de lo que estamos y nuestro bolívar se pierde. Si se dolariza el país se pierde todo, la cultura sobre todo ¿qué nos va a quedar?

Yelitza Márquez

Estado Mérida

No le veo ciencia, esto no es Estados Unidos, devalúan el bolívar.Preguntas el precio de algo y te lo dan en dólares de una vez y el bolívar como opción. ¿A dónde va la economía de nosotros? ¿A donde va nuestro bolívar? Siento como si quisieran eliminar el bolívar. Qué tristeza.

Junior Calderón

Parroquia Sucre

Todos los precios están en dólares pero cobramos en bolívares, así es muy difícil obtener la mayoría de los productos. Opino que debería de haber una dolarización en el país porque veo que se está sobrellevando todo sobre el dólar pero se mantiene sobre un bolívar ficticio.

Theo Flores

Guarenas

Si cobrara en dólares sería otra historia, pero así no y todo el tiempo esta cambiando el precio del dólar. La solución sería que si vamos a pagar en dólares que nos paguen en dólares. Aunque la solución seria quedarnos con nuestro bolívar, y en todo caso esa es la moneda nuestra.

Javier Segura

Parroquia San Juan

Es un poquito irritante, comprar dólares causa mucho estrés, es toda una demanda. Ya veo normal esta situación desde hace rato, y estamos así porque estamos sobreviviendo. El venezolano ha optado como buen trabajador, inversionista, emprendedor por buscar la moneda extranjera.

Ciudad Ccs/Juan R. Lugo/Francis Cova

Usuarios se preguntan qué es lo que establece la ley

En Venezuela no existe una dolarización de su economía, pues en realidad lo que se está viendo en el mercado nacional es la venta de algunos bienes y servicios en moneda extranjera. Cuando se debe hablar de una dolarización es cuando la moneda gringa sea oficialmente la de curso legal y ello no ha ocurrido.

Ante esta realidad, existe cierta incertidumbre sobre lo que es legal cuando se compra y se venden bienes y servicios en divisa extranjera. Lo primero que hay que aclarar es que el bolívar sigue siendo la unidad monetaria oficial en todo el país, por lo tanto no puede ser descartada a la hora que el ciudadano deba pagar los bienes y servicios.

El artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela establece que se pueden llegar a acuerdos a la hora de hacer uso de las divisas para pagar. En el primer caso se puede usar el dólar como "moneda de cuenta", cuando la transacción también pudiera hacerse en bolívares sin que se rechace su uso. En el segundo caso se habla de la "moneda de pago", que es cuando se puede pagar solo con la divisa y no con la moneda de curso legal.

Comprar y vender bienes y servicios en dólares no es una violación al régimen cambiario actual. No obstante, algunas leyes especiales establecen prohibiciones de algunos pactos y un ejemplo de ello está reflejado en la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, que prohíbe explícitamente establecer alquileres en moneda extranjera.

En la actualidad esta disposición es violada en flagrancia, sobre todo, en algunos centros comerciales del este de la ciudad, donde los alquileres de locales comerciales y de algunos establecimientos se establecen en dólares.

Finalmente, Ley Orgánica de Precios Justos establece que cuando el pago en moneda extranjera se hace en operaciones comerciales no deben existir los pactos abusivos, es decir, el proveedor no puede cobrar el bien o servicio tomando como referencia tasas especulativas de cotización de las divisas. Pero como en el país no existe una tasa oficial del dólar, es obvio que la mencionada ley se viola en la nariz de las autoridades.