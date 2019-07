Dólar “paralelo” ya pasó de los Bs. 12.000 y el oficial del BCV se encamina a los Bs. 10.000

30 julio 2019 - El dólar paralelo sigue su maratónico ascenso en el mercado. La mañana de este martes 30 de julio ya superó la marca de los 12.000 bolívares y se mantiene en ascenso.



En los distintos portales y página, la divisa no oficial ya se cotizaba entre los 12.000 bolívares por dólar y los Bs. 12.400 aproximadamente.



La divisa no oficial se ha convertido en un verdadero “dolor de cabeza” para los ciudadanos que ganan en bolívares y tratan a diario de “surfear” el fenómeno de la hiperinflación que, antes de esta escalada del paralelo, había comenzado a ralentizarse.



Solo en el mes de julio, el valor de la moneda en el mercado negro ya superó los 8.000 bolívares y seguirá subiendo con el paso de los meses. En enero, la divisa no oficial empezó con un precio un poco por encima de los 1.100 bolívares.



“En el mercado paralelo, el tipo de cambio superó los 12.000 bolívares. En la cuenta PromedioDolarVE, el valor de cierre fue de 12.070,72, en la franja más baja del denominado mercado informal. La variación porcentual al alza fue de 4,35% en comparación con la cotización del viernes 26”, aseguró Banca y Negocios en su portal web.



“La explicación directa para esta escala del dólar paralelo fue la entrada de una fuerte suma de bolívares al sistema, como resultado de pagos atrasados a proveedores; sin embargo, el efecto de esa inyección de bolívares que rápidamente fueron a la caza de divisas parece haberse diluido, ya que en la semana que terminó el viernes 26, el crecimiento de la liquidez monetaria, reportado por el BCV, fue de apenas 1,99%; sin embargo, el volumen de circulante en poder del público ascendió a 9.464.472,3 millones de bolívares”, detalló también Banca y Negocios en su análisis del comportamiento volátil de la divisa norteamericana.



Mientras tanto, el dólar oficial cotizado en las mesas de cambio amanece este martes con un valor de 9.830,94, según los datos oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV).

La fuente original de este documento es:

Panorama (https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/El-dolar-paralelo-ya-paso-de-los-Bs.-12.000-y-el-oficial-del-BCV-se-encamina-a-los-Bs.-10.000-20190730-0012.html)