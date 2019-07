Sarcófagos "artesanales": Venden urnas en mueblerías de Maracaibo

Credito: NAD

29-07-19.-La crisis económica ha hecho que el venezolano se rebusque y se salga un poco de la cotidianidad para poder tener un plato de comida cada día.



La calidad de las urnas funerarias se ha deteriorado por los altos costos de la materia prima, sin embargo, eso no detuvo a los nuevos empresarios para fabricar urnas «artesanales» como solución a la pronunciada demanda hoy día.



Las fabricación de sarcófagos «artesanales» ha tenido un auge importante desde hace aproximadamente dos años y se ha hecho común ver galpones donde se fabrican urnas como producto principal, pero ¿urnas en una mueblería?.



Ubicada en la prolongación de la circunvalación 3 se encuentra un local familiar con poco más de 2 años laborando como mueblería, pero como dato curioso, también venden sarcófagos desde hace 2 meses.



Un usuario reportó el particular hecho y comentó: «Creí que eran escaparates, pero me asombró cuando vi que eran urnas»



El señor José Arguello y su esposa Ana atienden la mueblería de su hijo y su yerno, quienes fabrican las piezas de madera en la ciudad de Valencia; estado Carabobo, y las envían hasta Maracaibo para venderlas en su local.



Los locatarios explican que la venta de los muebles estaba muy difícil y optaron por incursionar en el mundo de las urnas funerarias. Los cajones tienen un costo de 60 dólares, sin embargo, los vendedores apuestan por ayudar a la comunidad «A veces nos ha tocado dar una mano a los vecinos; se las dejamos a mitad de precio o dejamos que las paguen en cuotas por que sabemos que la situación no está fácil», afirmó Arguello. Además, explicó que por las pocas ventas les «ha tocado fuerte, pero lo que más se han vendido son las urnas».

