(VIDEO) Docentes protestaron este jueves en Caracas para exigir mejoras salariales y el respeto a la inmovilidad laboral

18-07-19.-Docentes protestaron este jueves en Caracas para exigir el pago de sus beneficios laborales y denunciar que perciben bajos salarios que no les permite sobrevivir a la crisis que se vive en Venezuela.Criticaron al ministro Aristóbulo Istúriz y asegraron que un profesor con doctorado tenga el mismo ingreso mensual que un obrero, reseñó el portal NTN24.El grupo de manifestantes rechazó que el gobierno irrespete la inamovilidad laboral y despida o no pague el sueldo a los maestros que solicitan reposo médico.Los bajos salarios y las malas condiciones en los centros de educación han sido los detonantes de protestas de docentes tanto en la capital como en el interior del país para exigir la dignificación laboral.Lourdes Villarroel expresó que el gobierno ha vulnerado el derecho a la salud de los educadores del país al tiempo que denunció que un maestro con doctorado cobra el mismo sueldo que un obrero.“Nos vamos a morir de hambre acá”, añadió.Griselda Sánchez, secretaria de Construcción y Reclamo de la Federación Venezolana de Maestros, denunció que se han irrespetado la inamovilidad laboral y despide o no paga el salario de los trabajadores que solicitan reposo médico.“Nosotros en Caracas tenemos más de 15 casos de docentes que están de reposo y no están cobrando, tres casos de docentes despedidos por problemas con los directores de los planteles… En el interior del país se están cometiendo las peores atrocidades”, detalló.“Un profesor que dirigió al magisterio en Caracas y que luchó por las reivindicaciones y ahora te permitas dejar a mujeres embarazadas y a docentes enfermos sin salario y sin bono vacacional, eso es un crimen, te estás metiendo con nuestro pan”, afirmó.