Precio del dólar paralelo rompe barrera de los 10 mil bolívares

18 julio 2019 - La barrera de los 10 mil bolívares ya es “prueba superada” para el dólar paralelo que en la mañana de hoy promedió, por primera vez, en Bs. 10.131, de acuerdo con los portales que le siguen el pulso a la divisa, informó el portal del diario Panorama de Maracaibo.A la par de este fenómeno, los precios en Venezuela siguen bailando al mismo “compás” del dólar paralelo, divisa no oficial que se ha convertido en un verdadero “dolor de cabeza” para los ciudadanos que ganan en bolívares y tratan a diario de “surfear” el fenómeno de la hiperinflación que, antes de esta escalada del paralelo, había comenzado a ralentizarse.Solo en el mes de julio, el valor de la moneda en el mercado negro ya superó los 8.000 bolívares y seguirá subiendo con el paso de los meses. En enero, la divisa no oficial empezó con un precio un poco por encima de los 1.100 bolívares.Este miércoles 17 de julio, el Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el dólar ofrecido en las mesas de cambio cerró en Bs 7.344,77, lejos de la cotización del mercado no oficial.