Trump dice que las criptomonedas “no son dinero” y advierte que la única moneda en EEUU se llama el "dólar estadounidense”

Credito: Web

12-09-19.-El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó este jueves su desconfianza hacia las criptomonedas, que, en su opinión, no son realmente dinero, y advirtió a Facebook y otros grupos que quieren incursionar en ellas que deben plegarse a las reglas financieras mundiales, reseñó la agencia AFP



“No soy fan de las criptomonedas, que no son dinero, y cuyo valor es altamente volátil y basado en el aire“, tuiteó el mandatario, insistiendo en que esas monedas virtuales generadas de manera electrónica, que garantizan una gran discreción y son prácticamente indetectables, “pueden facilitar conductas ilegales”.



Las criptomonedas hacen furor tras el éxito del bitcoin y actualmente existe un nutrido grupo de ellas. Pero el anuncio el 18 de junio por Facebook de que planea lanzarse al ruedo con Libra ha provocado una onda de choque entre los reguladores financieros del mundo entero.



Con más de 2.000 millones de usuarios, la moneda electrónica que la principal red social quiere lanzar en 2020 con un número de socios podría alterar todo el ecosistema monetario.



Pero Trump no lo cree así. Para el mandatario estadounidense, la Libra tendrá “poca confianza”.



Pero advirtió a Facebook “y otras empresas” que si quieren convertirse en bancos deben respetar las regulaciones tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.



“Tenemos una sola moneda en Estados Unidos (…) y se llama el dólar estadounidense”, apuntó.



El arribo anunciado de Libra y las criptomonedas en general serán objeto de un informe a presentarse a los países del G7 en una reunión la próxima semana.



“Pienso que hará falta hacer una evaluación prudente y minuciosa de los riesgos” que conlleva el proyecto de Libra, dijo el jefe del banco central estadounidense, Jerome Powell, el jueves ante el Congreso.



Según Facebook, desde principios de 2020 la “Libra” permitiría que millones de personas sin acceso a los bancos se integren desde sus smartphones al sistema financiero.