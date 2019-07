PCV: Políticas económicas del Gobierno debilitan a los trabajadores y han revertido medidas progresistas tomadas por Chávez

Pedro Eusse Credito: GV

12-07-19.-El portavoz del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Pedro Eusse aseguró durante una entrevista en Globovisión que las políticas económicas adoptadas por el Gobierno de Nicolás Maduro debilitan a la clase trabajadora, "han venido desmontándose las medidas progresistas, tomadas por Chávez".



Manifestó que es necesaria una rectificación de las condiciones económicas y laborales de los venezolanos.



"Los patronos públicos y privados, violan los derechos de los trabajadores y también el Gobierno a medida que no hace nada", denunció.



El dirigente criticó la gestión del Ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate:



"Los lineamientos infames dictados por el ministro Piñate están dirigidos al incumplimiento de las convecciones colectivas. Eso tiene que ser corregido", dijo Eusse.



Sostuvo que tienen que que tomarse medidas "para recuperar el salario real" de los trabajadores.



Aunque insistió en que el PCV mantiene su apoyo a la gestión del Ejecutivo y llamó a la unidad de los sectores políticos "para vencer las agresiones de Estados Unidos", el dirigente lamenta que las propuestas de la tolda roja en materia económica , "no han sido escuchadas".



"Hemos planteado la recuperación de las empresas del Estado, con la participación de los trabajadores, el problema no es que hayan sido, nacionalizadas, sino el modelo de gestión".

El miembro del buró político del PCV reconoció el "desmoronamiento" de las empresas estatales y no descarta que algunas sean privatizadas.



"Eso ya está pasando. Da la impresión que están haciendo lo mismo que AD y Copei en su momento, debilitar las empresas estatales ,para justificar su venta al capital privado a precios de gallina flaca", sentenció.