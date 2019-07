La Guaira: Ventas de queso caen por falta de poder adquisitivo

Credito: LVV

Vendedores aseguran que no hay poder adquisitivo para vender variedad en la parte de charcutería y solo se dedican en traer queso blanco para rayar porque es el que más rinde. “Las ventas están bastantes flojas porque no hay plata”.



El kilo de queso duro en el comercio Inversiones Kamikira está en 16.500, mientras que en el mercado cuesta 19.000 el Santa Bárbara. También ofrecen queso amarillo desde 14.000 hasta 70.000 bolívares, dependiendo la marca.



Compradores comentan que suelen comprar una vez al mes y si acaso todo dependiendo de su disponibilidad. “En esta oportunidad solo me estoy llevando 20.000 bolívares de queso duro, porque no tengo más dinero”.

