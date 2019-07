Presidente Maduro ordena abrir taquillas de Petro y criptomonedas en el Banco de Venezuela

3 julio 2019 - El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles abrir taquillas de Petro y criptomonedas en el Banco de Venezuela, esto lo dijo con motivo de celebrar el décimo aniversario de la nacionalización del banco estatal.



“Doy la orden expresa para que se abran taquillas de transacciones de El Petro en todas las agencias del Banco de Venezuela”, instruyó al presidente del banco José Javier Morales, en cadena nacional de radio y televisión.



El Presidente informó que más de 70 millones de bolívares en bonos han sido cancelados a los venezolanos a través del Sistema Carnet de la Patria y la plataforma del Banco de Venezuela.



“Hemos procedido a pagar más de 70 millones de bonos. El 56 por ciento de los bonos permanentes que recibe nuestro pueblo como parte del apoyo y el financiamiento para la familia en medio de la guerra económica se pagan a través del Carnet de la Patria y del Banco de Venezuela”, expresó.



“Ya son 10 años de que el Banco de Venezuela comenzó un nuevo camino: el camino del desarrollo nacional en manos del Estado revolucionario”, dijo durante el acto que se llevó a cabo en la sede de la institución bancaria ubicada en la avenida Universidad del centro de Caracas.



El jefe de Estado acotó que “el Banco de Venezuela está en primer lugar de clientes. Hace 10 años tenía 4.416.134 clientes, hoy pasó a 14.164.168 clientes ¡Un voto de confianza de los ahorristas y cuentapropistas!”, afirmó en cadena nacional de radio y televisión.



Sostuvo que tras 10 años arduos de trabajo del Banco de Venezuela cuenta con 421 oficinas en todo el país. “Y todos los días creciendo”, manifestó. Igualmente destacó que el servicio social ha crecido exponencialmente. “Hace 10 años el Banco de Venezuela pagaba pensiones a 265.479 adultos mayores, hoy atiende a 838.460 pensionados y pensionadas”, puntualizó.



Señaló por demás que el incremento de los activos totales posiciona a la institución bancaria como el primer lugar del sistema financiero nacional, con un crecimiento del 64% de los activos.



El Mandatario instó a plantear nuevas metas para avanzar en la democratización de la cartera crediticia del banco. “Que el crédito llegue a los actores económicos y sociales que se necesitan para el crecimiento económico”, exhortó al presidente del banco, José Javier Morales.

Metas alcanzadas



El Presidente recibió 6 mil 580 millones de bolívares de dividendos del Banco de Venezuela. “Dividendos que se convierten en educación y salud pública, en construcción de viviendas”, manifestó.



Durante su locución llamó a “”meter la lupa para ver la cantidad, la necesidad y la calidad del crédito agrícola”, sobre lo cual precisó: “Aquí hemos aumentado del 9 por ciento al 21 por ciento, 96 mil millones de bolívares al mes de julio de 2019”.



En el sector de manufactura afirmó que el crecimiento ha sido mayor, pasando del 10 por ciento al 57 por ciento, “aunque la cifra es modesta respecto a las actividades agrícolas, 12 mil millones de bolívares”, resaltó.



Respecto a los microcréditos, el jefe de Estado dijo que hay que alimentarlo con profundidad y capacidad permanente de estímulo. “Son 8 mil millones de bolívares”, en este sentido.



En materia de turismo subrayó el destino de mil 400 millones de bolívares. Indicó que es una radiografía “10 años después, hemos elevado la capacidad del crédito para la actividad agrícola manufacturera para el microcrédito y el turismo”.



Banco articulado con Consejos Comunales



El Presidente instruyó la articulación del Banco de Venezuela al sistema de banco comunales. “Abrir los créditos, he insistido en la existencia de los bancos comunales, 33 mil consejos comunales, y la gran mayoría tiene bancos comunales”.



“Una gran tarea pedagógica, organizativa, articuladora de un nuevo tipo de banco para el siglo XXI es que el Banco de Venezuela, con toda su capacidad financiera, se articule al sistema de bancos comunales para educar y formar al pueblo en los sistemas financieros comunales, en la sostenibilidad financiera, inversión y la reproducción del capital”, argumentó.



Anunció la integración de las misiones y grandes misiones sociales para el fortalecimiento del Programa “Mi Comuna Digital”. “Están entregando 1.000 créditos al mes. Esto se puede triplicar”, acotó.



Venezuela robustece su sistema financiero



El jefe de Estado resaltó la encomiable labor del Gobierno Bolivariano en robustecer el sistema financiero, a pesar de la guerra económica que ha sido sometido el país por las sanciones unilaterales de Estados Unidos. “En medio de la más brutal guerra económica, Venezuela ha consolidado un robusto sistema financiero público y privado”, acotó.



Alabó la eficiencia, dedicación y disciplina de todas y todos quienes componen la familia bancaria para hacer llegar a todos los venezolanos la posibilidad de tener una cuenta bancaria, lo cual se traduce en mayor calidad de vida para sus clientes. “El 90% de los venezolanos hoy por hoy tienen cuentas bancarias, están incluidos en el sistema financiero del país”.



Por esta razón instó al vicepresidente Sectorial de Economía, Tarek El Aissami, llegar al 100% de venezolanos con cuentas bancarias. “Uno de los objetivos del sistema bancario nacional es llegar al 100% de socialización bancaria. Todos los venezolanos deben tener su cuenta bancaria ¡Tenemos que lograrlo!”.



Ordenó a su vez a El Aissami, implementar los mecanismos necesarios a los fines de que el pueblo venezolano pueda utilizar el Carnet de la Patria como herramienta de pago para bienes y servicios. “tenemos que avanzar en distintas formas de pago digital, el código QR y todos estos sistemas tienen que integrarse”.



Por último denunció que aún hay 3 millones de venezolanos y venezolanos que no tienen una cuenta bancaria. “Descubrimos esto a través del Carnet de la Patria (…) tocamos a más de 10 millones de hogares de esta forma, descubrimos que cuando ingresaba el dinero a través del Carnet de la Patria, miles de compatriotas no tenían cuenta bancaria para recibir el respaldo financiero, empezamos entonces un proceso de bancarización paulatina, progresiva en todo el sistema bancario nacional, tarea en la que el Banco de Venezuela estuvo en la punta”, concluyó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 392 veces.

La fuente original de este documento es:

CiudadCCS (http://noticias.ciudadccs.info/nicolas-maduro-ordena-abrir-taquillas-de-petro-y-criptomonedas-en-banco-de-venezuela/)