Aplicarán un impuesto a quienes tengan activos superiores a los 250 mil euros

03-07-19.-La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó, la tarde del martes, la Ley Constitucional que crea el pago de impuestos a los grandes patrimonios con el objetivo de contribuir al equilibrio fiscal de la nación y está dirigida a personas jurídicas que tengan activos por más de 250 mil euros y a empresas cuyo patrimonio sume más de 650.000 euros.



“Esta ley reconoce que en Venezuela sí existen grandes patrimonios, donde hay personas naturales y personas jurídicas que tienen patrimonios importantes y la ANC quiere que hagan un aporte a la nación a través de un impuesto y por eso se estipuló que las personas naturales que tengan por encima de 236 mil euros paguen su impuesto y contribuyan con la nación”, indicó el constituyente Orlando Camacho durante la exposición de motivos ante la ANC.



Añadió que las personas jurídicas, empresas, sociedades anónimas y compañías con activo superior a 250 mil euros están sujetos a esta ley, quedan exceptuados el Gobierno, alcaldías, gobernaciones y las Comunas.



Camacho explicó que hay una metodología para calcular los activos, la cual consta del valor de catastro, que es lo que usan las alcaldías para valorar el metro cuadrado de los bienes inmuebles, “pero también puede utilizarse el precio del valor del mercado. Ese precio que aparece en las páginas web de las transacciones que se producen a diario, ese valor puede colocarse para poder tasar ese inmueble o el valor de actualización hecha por el Seniat”.



“¿Qué incluye la ley? Bienes muebles, bienes inmuebles, vehículos de alta gama, motos de alta cilindrada, yates, aviones, joyas obras de arte, piedras preciosas, minerales, títulos valores, acciones», detalló el constituyente.



Resaltó que la ley excluye como activos para tasar la vivienda principal de cada ciudadano. “Si una vivienda pasa de 472 mil euros paga, aquellas que están por debajo quedan exentas” dijo; también quedan libres la ropa, zapatos, prestaciones sociales de los trabajadores, bienes de propiedad comunal, activos que se utilicen para la agricultura, la producción de alimentos y aquellas atribuciones que tiene el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.



“La tasa es progresiva del 0,25% anual hasta el 1,50% anual. Esta ley viene del año 2017, es la única que nos faltaba por aprobar”, recordó Camacho.



A su vez, el presidente de la Comisión de Economía de la ANC, Andrés Eloy Mendez, explicó que el texto con rango de ley contiene 30 artículos y seis disposiciones transitorias recopilados en cinco capítulos. “Esta ley representa un paso modesto, pero importante en la dirección correcta para atender el déficit fiscal, uno de los grandes problemas que nos ha generado esta guerra económica”, apuntó.



El experto en derecho tributario, Burt Hevia, aseguró en twitter que “el Impuesto al Patrimonio en Venezuela: no solo no existe. Es una clara demostración de un país sin actividad comercial, industrial, sin renta y sin consumo. Si no hay enriquecimiento, consumo, entonces confisco lo que queda de activo”.



Mientras que el abogado tributarista, Leonardo Palacios, aseguró en la misma red social: “El impuesto de la ANC no está armonizado ni con el ISLR ni con el impuesto inmobiliario urbano ni con el impuesto a las tierras ociosas. La fiscalidad inmobiliaria debe ser razonable y para ello debe ser objeto de armonización”.



Luego agregó: “La ley de la ANC sobre el impuesto al patrimonio viola principio rector sistema tributario venezolano: consulta a capacidad económica (artículo 133 CR) al establecer que la exacción (exigencia funeraria no ajustada a los principios constitucionales) no es deducible del ISLR”.



La Ley fue propuesta por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2017 con el fin de tributar de manera justa y crear impuestos a quienes lograron grandes patrimonios durante la guerra económica.



En esa oportunidad, el Jefe de Estado solicitó a la ANC, a través de la Comisión de Contraloría, determinar el origen y localización de esas grandes fortunas.

