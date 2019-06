Trump: China comprará "grandes cantidades" de productos agrícolas de EE.UU.

Xi Jimping y Trump en en la cumbre G-20 Credito: Agencias

Durante la reunión bilateral con su homólogo chino Xi Jinping en la cumbre del G20 en la ciudad japonesa de Osaka, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió a no aumentar ni reducir los existentes aranceles impuestos a las mercancías importadas desde China mientras duren las negociaciones para llegar a un consenso y cerrar un acuerdo comercial que satisfaga a ambas partes.



"China ha acordado que durante las negociaciones empezará a adquirir grandes cantidades de productos agrícolas de nuestros grandes granjeros", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter. El mandatario también ha reiterado que permitirá la venta de componentes estadounidenses a Huawei.



"A petición de nuestras compañías de alta tecnología y del presidente Xi, accedí a permitir que la compañía china Huawei pueda comprar sus productos que no afectarán a nuestra seguridad nacional", ha señalado Trump.



El presidente de EE.UU. ha vuelto a calificar las relaciones con Pekín como "muy buenas" y en relación a las negociaciones ha apuntado que para él "la calidad de la transacción es mucho más importante que la velocidad". "¡No tengo ninguna prisa, pero las cosas se ven muy bien!", ha concluido.