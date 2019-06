Metro de Caracas inicia este sábado validación en cobro de boleto y tarjetas

22-06-19.-Este sábado se inicia la validación en el cobro del boleto en todas las estaciones del sistema Metro de Caracas, con la tarifa establecida en 40 bolívares.



La empresa informó que la modalidad de validación será la siguiente, en el caso del boleto simple, "entregar el boleto a la autoridad (miliciano) en mano para su pase al sistema" y con las tarjetas inteligentes, "presentarlo en el lector óptico del equipo el cual efectuará el descuento del viaje que realice", reseñó Globovisión.



Ricardo Sansone, coordinador general de la ONG Familia Metro, sugirió a los usuarios disponer de la mayor cantidad de boletos emitidos esta semana para que cuando se ubique frente al miliciano pueda mostrar el boleto para acceder al sistema.



Resaltó que los nuevos boletos al no contar con una banda magnética, "no hay máquina que los pueda leer", es por ello que sugiere al usuario comprobar el momento en el que el miliciano rompe el boleto.



La ONG, reiteró que solo se encuentra a la venta el boleto simple, el de un viaje. Advierten que los usuarios no deben comprar ticket con reventa, solo en las taquillas del sistema Metro. La venta de boletos del Metro de Caracas, será máximo de 10 por persona.



El experto indicó que en el caso de las tarjetas inteligentes, si el usuario las compró el año pasado, tiene que dirigirse al operador para la recarga, dado que se trata de nueva información. El costo de las tarjetas inteligentes son de las de Tipo A solo recarga de 10 viajes y el tipo B costo del plástico Bs. 1.000 y recarga 10, 20 o 30 viajes.



Por otra parte, los usuarios han expresado dificultad por las redes sociales del sistema Metro, para adquirir tanto los boletos simples como las tarjetas en el caso de la línea 2 dado que cierran antes de las 5:00 de la tarde.

