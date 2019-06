Seniat desmiente cobro de impuestos en divisas: ¿Qué dicen las leyes?

19 de junio de 2019.-

Ningún cobro de impuestos se puede hacer en divisas en Venezuela. Así lo aseguró este lunes el director del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello. Sin embargo, las providencias y decretos son contradictorias.

A través de su cuenta Twitter, Cabello desmintió la noticia de que la institución emitió una providencia en la que autorizaban la facturación en divisas. El funcionario exhortó a evitar difundir informaciones no oficiales que afirman lo contrario.

Cabello resaltó que la función del Seniat es "netamente impositiva cobro de impuestos, en función de la política económica que dicte el Ejecutivo nacional". Por consiguiente, expresó que la política monetaria es exclusividad del Banco Central de Venezuela.

Explicó que el Seniat "no autoriza forma de circulación en moneda extranjera, es decir no impone política monetaria en cualquier otra moneda que no sea en bolívares".

¿QUÉ DICEN LAS PROVIDENCIAS?

La duda sobre la facturación en divisas por parte del organismo surge por una confusión con el decreto número 3.719 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.420, con fecha del 28 de diciembre de 2018, y una Providencia Administrativaemitida en 2011.

