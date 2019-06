Ex-ministro Rodrigo Cabezas: “Vivimos la recesión más profunda y devastadora de la historia”

El ex-ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas Credito: Archivo

18-06-19.-El ex-ministro de Finanzas durante el gobierno de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, señaló este martes en el foro “¿Son las sanciones responsables de la crisis?”, organizado por Provea, que “estamos viviendo la recesión más prolongada, profunda, generalizada y devastadora de nuestra historia“, reseñó el portal Sumarium.



Asimismo, indicó que “nunca fue verdad que una página web tuviera la capacidad de decidir el tipo de cambio en el país“.



Sostuvo que el crack venezolano incluye el deterioro financiero y operacional de Pdvsa y la salida no ordenada del mercado de la deuda externa. “El colapso económico venezolano es previo a las sanciones. Afirmar lo contrario es hacer política partidista no ciencia económica”, afirmó.



“Es urgente para el país un programa de estabilización macroeconómica. Decir que anclar el tipo de cambio al Petro es una burla”, resaltó al tiempo que agregó que “la hiperinflación reduce en términos reales lo que el Seniat está recaudando”.



Sumó que en los años 90 y en los primeros 12 años de la gestión del fallecido mandatario Hugo Chávez, la liquidez, una de las raíces de la inflación, creció en promedio 20% interanual.



Manifestó que durante los primeros 4 meses de este año, la liquidez ha crecido más de 500% y enfatizó que “hay algunos que dicen que esto no impacta en la inflación, decirlo así es un acto de irresponsabilidad“.



“El bloqueo 2019 tiene un impacto sobre las importaciones, la inversión extranjera directa y sobre el acceso a mercados financieros“, reiteró al tiempo que destacó que en los “tres últimos años, el sistema bancario ha reducido costos operativos, 130 agencias cerradas desde 2016 a 2018, eliminación de cajeros automáticos y reducción personal al mínimo histórico del sistema bancario”.



Precisó que “Venezuela se convirtió en un país migrante por la crisis y se convirtió en una nación con altísimos niveles de desnutrición en nuestros niños”.



“La recuperación económica debe volver a la senda del crecimiento con inclusión social, detener y vencer la hiperinflación y recuperar la producción y refinación petrolera”, enfatizó.