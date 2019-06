Precio del queso presenta una baja en mercados de Caracas

Credito: ÚN

13 junio 2019 - La dispersión de precios marca la tónica, por lo que los consumidores solían recorrer, en promedio, entre tres y cuatro lugares para conseguir mayores ahorros al momento de adquirir los alimentos. Ahora los papeles se invirtieron, la rebaja en quesos es notoria en comercios y las personas no suelen recorrer negocios para realizar la compra.Durante los últimos días, el precio del queso duro ha bajado entre 4.000 y 6.000 bolívares en Caracas, debido a la alta oferta del producto en los locales comerciales.En el mercado municipal de Quinta Crespo la semana pasada el kilo de este producto básico en la alimentación de los venezolanos estaba en Bs. 21.900 y ahora se encuentra en 16.500, así lo constató el equipo de Últimas Noticias durante un recorrido.Uno de los trabajadores indicó que los precios de los productos perecederos comienzan a registrar bajas “porque hay cierta competencia y en ese caso la prioridad es colocarlos más económicos para no perderlos y la gente los compre”, explicó.Otros vendedores expresaron que debido al alto precio que tenían anteriormente se producían pérdidas del alimento, por lo que se vieron obligados a rebajarlo para no perder toda la inversión.María Cruz, quien realizaba sus compras en estos automercados, precisó que todo está por las nubes, pero el queso disminuyó de una manera sorpresiva.“No me imaginé que iba a disminuir el queso, hace una semana compré el kilo y cancelé 25.000 bolívares y cuando volví a transitar por el comercio estaba en 16.500. Aquí todo se dispara de un día para otro, en estos momentos el precio bajó, pero puede ser que mañana ya aumente”, dijo.Por otra parte, mientras el producto lácteo muestra una tendencia a la baja, en algunos comercios y cadenas de automercados ya no se encuentran otras de sus presentaciones, debido a que cuesta traerlas hasta los mercados correspondientes para su venta. Entre ellos están: queso azul, de búfala, palmito y parmesano.