China contraataca a EEUU y se apresta a restringir el acceso a su tecnología

Guerra tecnológica entre EEUU y China Credito: Agencias

En medio del recrudecimiento de la guerra comercial, y ante las restricciones impuestas por Estados Unidos para el acceso de las empresas chinas a tecnología norteamericana, China está elaborando un sistema para proteger su propia tecnología, según los medios estatales chinos.



El diario estatal The People's Daily informó ayer que el sistema establecerá un poderoso cortafuegos que potenciará la capacidad del país para innovar y acelerar el desarrollo de tecnologías cruciales. "China nunca permitirá que ciertos países se sirvan de tecnología china para frenar nuestro desarrollo y eliminar a nuestras empresas", dijo el principal órgano de comunicación del gobernante Partido Comunista, sin mencionar a Estados Unidos.



Aún no se han divulgado detalles de lo que China llama su "lista de manejo de seguridad tecnológica". El plan fue anunciado el sábado por la noche a través de un breve despacho de tres párrafos difundido por Xinhua, la agencia de noticias oficial.



Según Xinhua, el objetivo es prevenir y desactivar más eficazmente los riesgos para la seguridad nacional, y agregó que el detalle de las medidas será revelado en breve.



La iniciativa llega después de la jugada de Estados Unidos para restringir las ventas de Huawei y otras empresas tecnológicas chinas sobre la base de proteger la seguridad nacional norteamericana. El Departamento de Comercio de Estados Unidos agregó el mes pasado a Huawei a su lista de entidades involucradas en actividades contrarias a la seguridad nacional o a sus intereses globales.



Esa medida implica que toda venta de tecnología norteamericana a Huawei tendrá que ser aprobada por el Departamento de Comercio.



China respondió que su Ministerio de Comercio elaboraría su lista de entidades extranjeras a las que considera "poco confiables".



Según un editorial publicado ayer online por el diario estatal chino Global Times, el anuncio de este fin de semana sobre los planes para elaborar una lista de manejo de seguridad tecnológica está claramente con la lista de entidades poco confiables.



Según el diario, el nuevo sistema adaría base legal para el manejo de las exportaciones de tecnología china y contrarrestar los recortes de suministros norteamericanos a algunas empresas chinas.



"Desde 2018, Estados Unidos viene recurriendo sistemáticamente a sus leyes internas para ejercer presión sobre las empresas de alta tecnología de China", dice el editorial, escrito en inglés. "Las contramedidas de China hacia Estados Unidos necesitan de armas legales más potentes".



Las dos mayores economías del mundo parecen más alejadas que nunca en su enfrentamiento, a pesar de que el secretario de Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, haya dicho que ayer mantuvo una reunión muy constructiva con Yi Gang, presidente del Banco Popular de China, nombre del banco central de ese país. Mnuchin y Gang se encontraron en una reunión durante el encuentro de finanzas del G-20 en Fukuoka, Japón.



Antes, Mnuchin había instado a China a retomar las conversaciones que quedaron estancadas tras 11 rondas de negociaciones. Sin embargo, aclaró que para tener algún avance probablemente habría que esperar al encuentro de los presidentes Donald Trump y Xi Jinping a fines de este mes.



En este contexto, el gobierno chino de China reunió a las grandes tecnológicas y les advirtió que sufrirían consecuencias si interrumpen sus ventas a ese país según reveló la prensa norteamericana.



En la última semana, el gobierno chino reunió a ejecutivos de las estadounidenses Dell y Microsoft y de la surcoreana Samsung para advertirles que cualquier reducción de sus operaciones en China generará represalias, reportó el diario The New York Times.



A las firmas estadounidenses se les dijo que "la determinación de Trump de privar a las compañías chinas de tecnología estadounidense ha trastocado la cadena mundial de suministros y que las empresas que sigan esa política podrían enfrentar permanentes consecuencias", informó el diario.