Maracaibo: Carne con leve baja de precio y el tomate se dispara 52% en mercados municipales

11 junio 2019 - La proteína animal sigue bajando de precio en mercados municipales de Maracaibo este lunes 10 de junio. Rubros de la canasta básica alimentaria como el arroz aumentaron hasta 23,5% más en comparación con la semana pasada. El tomate se disparó 52%más.

Las verduras subieron ligeramente de precio, excepto el tomate se elevó a 7.600 bolívares para ubicarse en 7.600 bolívares. El perejil y el cilantro que se dispararon esta semana a 8.200 bolívares, cuando hace tan solo siete días era posible encontrarlos 6.500 bolívares. La papa aumentó 4,6% y vale, en promedio, 6.800 bolívares. La cebolla subió 8,5% y pasó a costar 7.600 bolívares.

Comerciantes manifestaron que la falta de gasolina ha influido mucho en la tenue, pero segura alza de los precios de las verduras. Afirmaron que está costando mucho que salgan las ventas porque la clientela ha bajado y en el lugar donde se surten (Mercamara) no están llegando todo lo que buscan.

La falta de refrigeración producto de los apagones y las fluctuaciones hicieron que comerciantes y distribuidores de carne rebajaran levemente, la carne de primera, de 24.000 bolívares a Bs. 23.000; mientras que la de segunda, en promedio, cuesta 22.000 bolívares, de Bs. 23.000 que costaba la semana pasada. El cartón de huevos, por su parte aumentó un 3,8%.

De los granos, la lenteja y el frijol mantuvieron su precio, pero la caraota se elevó 5,5 % en los mercados municipales.

El índice de abastecimiento en los comercios que expenden los productos mencionados, en una escala del 1 al 10, se ubicó este lunes 10 de junio, en 5,8 puntos, como resultado de la imposibilidad de encontrar rubros como el azúcar o harina, por lo que tienen que recurrir a la compra internacional. No pudieron conseguir legumbres como el perejil y el cilantro y a algunos no tuvieron el capital para abastecerse. Los carniceros siguen afirmando que prefieren comprar poco "para que no se dañe en las neveras porque no hay luz".

Vea aquí la lista de rubros y su alza este lunes 10 de junio: