Alimentos Del Monte Venezuela desmintió su supuesta "quiebra"

07-06-19.-Este viernes, la gerente de mercadeo de la compañía Del Monte Venezuela, Annmary Delgado, desmintió las afirmaciones que señalaban la quiebra de la transnacional en el país.



El día anterior, jueves 6 de junio, se dio a conocer a través de las redes sociales, que la empresa de alimentos había quedado en "quiebra", explicando que se debía a "deudas con sus proveedores internacionales" y que ya habían introducido una "solicitud del trámite" de quiebra ante los tribunales.



Sin embargo, Delgado, gerente de mercadeo de la referida organización, dijo a El Universal que era falsa tal información.



En Del Monte Venezuela "no hemos emitido ningún comunicado", expresó, agregando que "seguimos trabajando con total normalidad".



"La solicitud de quiebra incluye la ocupación judicial de todos sus bienes, así como integrar al Ministerio Público en el proceso de verificación de responsabilidades de sus administradores", apuntaron informaciones en la red.



Delgado explicó que la información que se difundió seguramente fue suministrada por los acreedores internacionales, quienes señalaron erradamente que los responsables de Del Monte Andina C. A. aceptaban un estado de "quiebra" que no existe.



La gerente de mercadeo agregó que ejercerán su derecho legítimo a la defensa para desmentir oficialmente las declaraciones que se propagaron este jueves.



"Nuestro equipo legal ejercerá el derecho a la defensa, porque la solicitud que están haciendo los acreedores extranjeros no tiene ningún fundamento jurídico", declaró.