Convenios de salud de Venezuela con otros países son limitados por bloqueo de EEUU

1 junio 2019 - En reiteradas oportunidades, el canciller venezolano Jorge Arreaza ha denunciado una campaña promovida por grupos mediáticos y políticos que apoyan los esfuerzos de EE UU para generar un cambio de gobierno en Venezuela.1 junio 2019 - Desde la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela, el país resistió las constantes agresiones de EE UU y sus aliados, a través de golpes de Estado, una inflación inducida, los ataques a la moneda nacional y amenazas de intervención militar, han sido algunas de las acciones promovidas por agentes externos para justificar un cambio arbitrario de Gobierno.Sin embargo, el canciller venezolano confirmó que desde el país se enviaron los recursos a través de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y fueron retenidos en Novo Banco (Portugal), como parte de las medidas de bloqueo que mantiene el Gobierno que preside Donald Trump contra el país suramericano.Convenios de saludDurante más de diez años, se mantuvo un programa internacional de cooperación en salud entre Pdvsa y el Gobierno de Italia, que permitió a niños y pacientes venezolanos trasladarse a la nación europea para ser tratados y sometidos a trasplante de médula ósea.En mayo de 2010, la estatal Pdvsa suscribió un acuerdo con la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea (ATMO) de Italia para ejecutar un proyecto de cooperación de salud internacional en el sector de la oncología, hematología y trasplante de células estaminales hematopoyética.Con este convenio, el Estado venezolano asumió los costos necesarios para el pago de tratamientos, servicios médicos y manutención durante su estadía en el exterior para esta población vulnerable que requiere de un trasplante de médula para salvar su vida.Estos acuerdos fueron obtenidos mediante la Fundación Simón Bolívar de Citgo, que firmó un convenio con la italiana Asociación para el Transplante de Médula Ósea (ATMO), cuya factura no ha podido ser cancelada desde mayo de 2018 y cuya deuda acumulada asciende a los casi 11 millones de euros.Es así como en Italia se encuentran en este momento 29 pacientes infantiles cuyos medicamentos de altos costos, así como el cronograma previsto para gozar de un trasplante de médula ósea, permanecen suspendidos por la imposición de las sanciones.La cancelación de esa deuda garantizaría el trasplante necesario a 26 pacientes venezolanos que esperan por la manutención a través del subsidio estatal, confirmó Enrica Giovatto, directora de la ATMO.Igualmente, en naciones como España y Argentina se suscitaron acuerdos entre la estatal petrolera y los gobiernos o asociaciones de estos país. Se suceden casos de personas con transplantes de médula ósea que no pueden recuperarse con normalidad debido a que no tienen el acceso a medicamentos específicos.