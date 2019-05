30 días hábiles pide la banca para armar cronograma sobre nuevos medios de pago

Credito: Web

30-05-19.-Las autoridades han exigido a la banca trabajar para presentar alternativas a los medios de pago tradicionales, con la intención de crear una red nacional que no dependa de las marcas existentes. El gobierno de Nicolás Maduro pone plazos, pero la banca pide algo más de tiempo para hacer las evaluaciones del caso y a partir de allí generar un cronograma de trabajo.



La Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) envió una comunicación al Banco Central de Venezuela (BCV) y a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), en la que solicita 30 días hábiles para preparar un cronograma de trabajo para cumplir con las actividades planteadas por los organismos competentes.



En el documento que funge como respuesta a la circular conjunta SIB-DSB-04714 del 16 de mayo, sobre medios alternativos de pago y medios de integración, la ABV da a conocer sus consideraciones sobre los requerimientos exigidos por el gobierno.



Sobre el procesamiento de operaciones de tarjetas de débito y crédito a nivel nacional con independencia de las franquicias Visa y Mastercard, indican que trabajan con las operadoras de tarjetas en escenarios viables para centralizar -a través de suiches locales existentes u opciones adicionales- la interconexión de todas las operadoras de tarjetas. Esto requiere de un análisis de las propuestas y de una planificación de presentaciones para formular las recomendaciones.



En la circular del 16 de mayo se obliga a la banca a poner en funcionamiento el sistema de pago propio antes del 30 de noviembre para operaciones de pago con tarjetas de débito y antes del 30 de enero para tarjetas de crédito.



Sin embargo, expertos del área tecnológica coinciden en que será imposible cumplir con esos lapsos porque los desarrolladores se han ido del país y por los altos costos que representa en estos momentos para el sector bancario, asfixiado por el encaje legal.



En el caso de la adecuación de sistemas para la autenticación biométrica, la banca señala en la comunicación enviada el 28 de mayo que necesita acordar reuniones de trabajo con el proveedor y el Banco de Venezuela para definir los esquemas de integración.»En este momento no se tiene la información necesaria para estimar los cronogramas de trabajo», indica el documento.



En cuanto al Pago Móvil Interbancario Comercio a Persona (C2P), se llevan a cabo reuniones de trabajo para suministrar la mensajería requerida y el esquema de implantación a ser determinado en conjunto con los suiches.



Por los puntos expuestos la banca pide al gobierno 30 días hábiles para cumplir con las actividades planteadas «y así estar en capacidad de generar un cronograma de trabajo confiable».



Para poner en marcha el sistema de autenticación biométrica, el BCV y la Sudeban habían dado a la banca un plazo de 60 días continuos a partir del 16 de mayo.



Durante un encuentro sostenido el lunes 27 en la Sudeban con representantes de la banca pública y privada y las operadoras de tarjetas de débito y crédito, se definió un cronograma de actividades para incorporar a la banca nacional en la emisión del sistema Biopago, aunque en la nota de prensa del organismo supervisor, del lunes, no detallaba las fechas.

