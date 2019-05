Por falta de recursos la USB no tendrá servicio de transporte a partir del próximo lunes

Credito: Web

30-05-19.-La vicerrectora administrativa encargada, Mariella Azzato, informó hoy en Consejo Directivo sobre el cierre de las facturas con las empresas contratistas a fin de evitar más endeudamientos, debido a la falta de respuesta por parte del Ministerio de Educación Universitaria sobre el pago de la deuda acumulada del transporte estudiantil hasta el mes de mayo.



Esta medida supone la paralización del servicio de transporte que había estado operando bajo un esquema de contingencia, es decir, con menos unidades y con varias rutas urbanas e interurbanas suspendidas.



Ante esta información, un grupo de trabajadores se dirigió a la Casa Rectoral donde fueron recibidos por la vicerrectora, y expresaron su preocupación por la situación del transporte, el drama al que se enfrentan todos los días quienes se trasladan a la USB en transporte público o en las pocas unidades que tiene disponibles la universidad.



Las autoridades han hecho todo lo que ha estado a su alcance, dijo Azzato, desde enviar todas las comunicaciones, hacer llamadas, contactos, hasta acudir al MEU acompañados de trabajadores y estudiantes donde han sido recibidos por varios representantes de Opsu y MEU, dijo en referencia a las reuniones que se realizaron el pasado 16 de mayo.



De cara a los planteamientos de los trabajadores, la profesora expresó que “la vicerrectora no tiene cara para pedirles a los trabajadores que arriesguen sus vidas ni que saquen de sus mermados bolsillos para el pago de los pasajes, cuando se les ha asegurado, a través de las convenciones colectivas, que el servicio de transporte es un derecho que ya está establecido”.



La Universidad no está normal, aseguró Azzato, “y no podemos hacernos de la vista gorda cuando es el pueblo el que está pidiendo trabajar, pero no lo dejan”; por eso, dijo, mientras se realizan las gestiones necesarias para el pago de la deuda, “le estamos preguntando al MEU cuántos recursos asignarán para el transporte, y en función de ese monto, adaptar el servicio”.



Señaló que ha recibido advertencias del MEU sobre la prohibición que tienen las universidades de comprometer los recursos del Estado adquiriendo deudas.



Asimismo, la vicerrectora informó que fue creada la Comisión Operativa Estratégica, cuyo objetivo es llegar a un consenso acerca del número de personas que deben asistir a la USB para cumplir con las funciones que sean consideradas medulares para el funcionamiento de la universidad.



La comisión está coordinada por la vicerrectora administrativa encargada, y conformada por un representante del Decanato de Estudios Profesionales, un representante de la Dirección de Admisión y Control de Estudios, uno por las Divisiones, el director de la Unidad de Laboratorios, uno de Finanzas, uno de Capital Humano y un invitado por Asesoría Jurídica.



Las sugerencias de esta comisión serán llevadas y evaluadas en Consejo Directivo.

