FMI suspende actividad con Venezuela sobre cifras económicas por la crisis política

Sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington Credito: web

30-05-19.-El Fondo Monetario Internacional suspendió en enero su trabajo con Venezuela sobre cifras económicas debido a las interrogantes sobre el reconocimiento del gobierno del país, dijo el jueves el FMI, días después de que el banco central venezolano reportó sus primeros datos en casi cuatro años.



El portavoz del FMI dijo a Reuters que el Banco Central de Venezuela publicó el martes por su cuenta cifras del producto interno bruto y de inflación y que no se debió a la presión del prestamista multilateral, que tiene su sede en Washington.



Maduro ha descalificado repetidamente al FMI como un agente del colonialismo estadounidense y critica rutinariamente a la institución por promover programas de austeridad severos en países en desarrollo.



El portavoz del FMI dijo que el fondo no podía evaluar completamente la calidad de los datos publicados el martes, que mostraron una contracción económica del 22,5 por ciento en el tercer trimestre de 2018, en comparación con el mismo período en 2017.



“No podemos ofrecer una opinión sobre la calidad de los datos, ya que no hemos tenido la oportunidad de hacer una evaluación completa en ausencia de contactos con las autoridades”, dijo el portavoz.



El FMI había emitido hace un año una “declaración de censura” contra Venezuela por no informar datos económicos oportunos y precisos, como el producto interno bruto y la inflación.



La medida fue una advertencia a Caracas de que se le podría prohibir votar sobre las políticas del FMI y, finalmente, expulsarla, a menos que reanudara la notificación oportuna y precisa de sus datos económicos.