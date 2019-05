(VIDEO) Qué se sabe del nuevo sistema operativo de Huawei destinado a reemplazar al Android

23 mayo 2019 - Huawei tiene planeado lanzar, entre finales de este año y principios del siguiente, un sistema operativo propio para cubrir la carencia del Android, que dejará de ser parte de los nuevos dispositivos de la compañía china tras la anulación de sus acuerdos de colaboración con Google.Algunos reportes señalan que el nuevo 'software' ha sido provisionalmente bautizado como Hongmeng y precisan que su desarrollo no es nuevo, sino que se habría iniciado en 2012 , luego de que EE.UU. comenzara a investigar a empresas chinas por razones políticas.Informes citados por Global Times señalan que el Hongmeng, nombrado así en honor a un personaje de la mitología china, actualmente se encuentra en fase de prueba y se espera que sustituya al sistema de Google de forma gradual.Compatibilidad con AndroidSegún ese diario estatal chino, el presidente ejecutivo de Huawei, Richard Yu, especificó que el sistema operativo podrá utilizarse de forma universal en teléfonos inteligentes, computadoras personales, tabletas, televisores, automóviles y otros dispositivos de Huawei, y aseguró que también será compatible con todas las aplicaciones de Android.De acuerdo con Asia Times, entre las características técnicas del nuevo 'software' se cuentan un sistema de archivos llamado EROFS de Huawei y un compilador propio denominado Fangzhou. Sin embargo, se cree que el resto de la arquitectura de Hongmeng tendría un diseño semejante a la de Android, basada en Linux y Java, para garantizar la compatibilidad de aplicaciones."Hay buenas posibilidades de que el Hongmeng se convierta en uno de los mejores y más grandes sistemas operativos móviles del mundo", indicó una fuente a HuaweiCentral, aclarando que esto depende de que los desarrolladores de aplicaciones acepten este nuevo "ecosistema de software".Desarrollo de aplicacionesDe acuerdo con Bloomberg, un pilar de la estrategia de Huawei es popularizar su propia tienda de aplicaciones, que funciona bajo el nombre de App Gallery.Un reporte de la agencia señala que ya desde el año pasado la compañía planeaba extender la tienda —su versión del Play Store de Google— fuera de China, prometiendo jugosas ganancias a las empresas europeas de telecomunicaciones y publicidad y beneficios de mercadeo a los desarrolladores que coloquen allí sus aplicaciones.Los usuarios de móviles en China no pueden utilizar Facebook, WhatsApp o aplicaciones de Google, como Chrome, Maps, YouTube y Gmail, por razones de seguridad nacional, pero cuentan con alternativas locales y podrían adoptar fácilmente el nuevo sistema operativo.Sin embargo, según la agencia, los planes del gigante chino de las telecomunicaciones para el extranjero pueden verse truncados si otras empresas estadounidenses siguen los pasos de Google y dejan de proveer soporte de 'software' a Huawei, que sin las más populares aplicaciones no podría consolidar a tiempo su tienda para retener a los clientes.