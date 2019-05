(AUDIO) Jesús Faría: Sanciones de EEUU afectan a toda la economía nacional

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

22 mayo 2019 - El economista y constituyente, Jesús Faría, miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV-, explicó que la creación de una plataforma tecnológica para el funcionamiento de los medios de pago en el país, surge de la amenaza que constituyen las sanciones internacionales.“Tenemos que recordar que hay un conjunto de sanciones que pesan sobre la economía venezolana, amenazas a grandes empresas en el mundo que rigen el desempeño de esos medios de pago”.En entrevista a Eduardo Rodríguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio, calificó de ilegales las medidas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos –EEUU- a Venezuela. “Son absolutamente ilegales estas decisiones emanadas del gobierno de Washington, no deberían poder prohibir que nosotros podamos desarrollar nuestro propio sistema de pago y sin embargo lo hacen”.Destacó que las sanciones aplicadas a la industria petrolera venezolana por parte de la administración norteamericana, continúa afectando al sector. “No tenemos mercado para colocar nuestros productos, en el mercado tradicional de EEUU tenemos prohibición y hay amenazas para otros que quieran comprar. No tenemos un sistema naviero que nos permita el transporte del producto, no podemos tener acceso a la tecnología que básicamente es estadounidense y muchos aliados fundamentales se han ido del país”.“Nuestra industria petrolera no puede recurrir al crédito internacional porque hay prohibiciones y amenazas de sanciones para quienes otorguen créditos, nuestras cuentas en el exterior han sido bloqueadas”, argumentó.