Conozca cuánto cuesta un paquete "Harina Pan" en Colombia y cuánto cuesta en Venezuela

21 mayo 2019 - Un kilo de la harina de maíz blanco precocida producida por Empresas Polar y destinada al mercado colombiano tiene un precio de 4.650 bolívares, al cambio. Sin embargo, el mismo producto en el mercado venezolano tiene un precio de venta al público de 12.000 bolívares.



El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, calificó -durante su programa, Nos Vemos en la Radio- este diferencial de precio como “abismal” y aseguró que más temprano que tarde se tomarán acciones para proteger el poder adquisitivo de los venezolanos, porque “no vamos a ninguna parte con empresarios que son unos pillos, que se valen de las necesidades y el dolor del pueblo”, aseveró.



Asimismo, comentó que hay esa diferencia de precio no tiene justificación porque el Gobierno venezolano le entrega a Empresas Polar dólares y el maíz para la elaboración de la harina.



“¿Cómo justifica eso? te aseguro que en Colombia sí tiene que sembrar, te aseguro que en Colombia no le dan ni un dólar, aquí le damos los dólares, no siembra ni una mata y entonces sube los precios tres veces por encima”, manifestó este lunes en su programa radial.

