Gobierno inauguró Planta de Higiene Personal "Farma Cojedes"

19 mayo 2019 - El gobierno del estado Bolivariano de Cojedes inauguró la Planta de Higiene Personal Farma Cojedes para elaborar productos que serán distribuidos mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).En el acto inaugural realizaron el lanzamiento de jabón de tocador, jabón para lavar y una barra multiuso, informó la gobernación en nota de prensa.La gobernadora Margaud Godoy dijo que la fábrica está en pleno proceso de producción gracias a las articulaciones entre empresas públicas y privadas, lo que permitirá ofrecerle a la población productos de primera necesidad con un ahorro entre 18% y 60%.“Compartimos con la Venezuela Productiva otro logro, un esfuerzo donde se ha involucrado a la mujer, a los jóvenes e innovadores y hoy es una realidad, es el resultado de la identificación de las necesidades más sentidas de nuestro pueblo”, indicó la gobernadora.Anunció que en agosto lanzarán otros productos asociados como el jabón líquido y el detergente en polvo.“En medio de la guerra económica, estas victorias son un mensaje de rebeldía porque aquí no se rinde nadie y contamos con un aliado que es nuestro presidente Nicolás Maduro, quien no dice que no a estas propuestas productivas”, destacó Godoy.Financiamiento al sector mujerDurante una Asamblea Patriota, la gobernadora Godoy entregó financiamiento a 10 mujeres de diferentes municipios del estado Cojedes para impulsar diversos emprendimientos productivos.“Hemos acordado con el equipo de trabajo que no dejaremos la consulta convocada por el presidente Maduro, para el cambio y la rectificación solo en la identificación de lo que hay que hacer, por ello iniciaremos una nueva ronda de debates para incorporar al pueblo en la búsqueda del cómo y con quién, para dar un gran salto en el proceso de contraofensiva revolucionaria”, destacó.Reiteró el compromiso con el pueblo de Cojedes y expresó que cada vez que se obtiene una victoria como esa se demuestra que la Revolución va por el camino correcto, porque solo con un pueblo produciendo se va a lograr la soberanía, tal como lo soñaba el Libertador Simón Bolívar y el Comandante Hugo Chávez.