(VIDEOS) Pascualina Curcio propone fijar precio del bolívar en el oro

16 mayo 2019 - La economista Pascualina Curcio propone fijar el precio del bolívar en oro, a fin de evitar que terceros manipulen la moneda venezolana que, a su juicio, es la causa determinante que utilizan para implementar distorsiones económicas en el país.En entrevista en el programa Boza con Valdez, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Curcio resaltó que el oro ya es conocido como activo de reserva internacional, y además países como China y Rusia están apostando a un sistema monetario anclado al oro.Indicó que se deben tomar un conjunto de medidas para poder superar las secuelas que ha dejado la guerra económica impuesta por Estados Unidos (EE.UU) en el país.En primer lugar, detalló, que se debe fortalecer la moneda venezolana y eso se logra recuperando las reservas internacionales del país.«Debemos aumentar las reservas internacionales, nosotros que tenemos oro en las minas llevarlos al Banco Central de Venezuela, no tenemos que comprárselo a otro país, solo lo llevamos, lo certificamos y vamos aumentando la cantidad de oro», precisó.Agregó que la inflación inducida en el país no es causada por la cantidad de dinero que circula en la calle, sino que se trata de una manipulación política del tipo de cambio.«El primero de enero por ejemplo el dólar estaba en 780 bolívares y ya para el 15 de ese mismo mes, estaba en Bs. 4 mil 500«, rememoró y calificó estas acciones como una «manipulación» para atacar al bolívar.Curcio señaló que estos ataques no se tratan de acciones para «experimentar «, sino que son acciones que se han ejecutado en otros países con el fin de socavar la soberanía de esas naciones.Vea el programa completo