(VIDEO) Samuel Moncada: EEUU está tratando de matar al pueblo de Venezuela por privación económica

15 Mayo 2019 - El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció durante una rueda de prensa en la sede del organismo multilateral que Estados Unidos (EEUU) “está tratando de matar al pueblo de Venezuela por privación económica“.Moncada calificó a los representantes del Gobierno de Donald Trump, como psicópatas quienes a través de la extorsión económica privan a los venezolanos de sus alimentos y medicinas.A su vez agregó que ahora por medio del golpe financiero a escala mundial, roban los recursos del país, apropiándose de los activos de la nación como es el caso de Citgo.El Embajador sostuvo que el Gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, siempre ha apostado al diálogo con la oposición a lo largo de 20 años de democracia. “Nosotros no queremos exterminar a la oposición, tenemos 20 años resistiendo embates desestabilizadores”.Agregó que “nosotros somos un caso perfecto de EEUU, que tiene 20 años apoyando el grupo de desestabilizadores en Venezuela“, y alertó “lo que nunca vamos a permitir es que venga un país extranjero a intervenir en Venezuela”.Moncada indicó que a diferencia de los representantes de la oposición que corren a esconderse en las embajadas para eludir su responsabilidad ante la justicia por su participación en el intento del golpe pasado del 30 de Abril, los funcionarios revolucionarios no se venden al imperio.“Nosotros no somos Guaidó. Somos patriotas, somos venezolanos y no lloramos por obtener una visa”, sentenció.