Trump eleva tensión comercial con China al subir aranceles al 25 %. Pekin dice que responderá

Credito: Archivo

10-05-19.-El presidente estadounidense, Donald Trump, recrudeció hoy su guerra comercial con China al subir al 25 % los aranceles a importaciones chinas valoradas en 200.000 millones de dólares, y amenazó con extenderlos al resto de los productos que Estados Unidos compra al gigante asiático.



A las 00:01 del viernes en la costa este de EE.UU. (4:01 GMT) entró en vigor el aumento en los aranceles a más de 5.000 productos chinos que Trump había anunciado cinco días antes, y que China no logró impedir durante una negociación a contrarreloj el jueves en Washington.



Hasta ahora, esos productos chinos estaban sometidos a un gravamen menor, del 10 %, y el cambio implica que ahora casi la mitad de las importaciones chinas están sujetas a los aranceles del 25 %, que ya afectaban desde el año pasado a otros 50.000 millones de dólares en bienes del gigante asiático.



El encargado de comercio exterior de EEUU, Robert Lighthizer, tiene previsto reunirse hoy de nuevo con el jefe negociador de China, el viceprimer ministro Liu He, que este jueves no consiguió cambiar los planes estadounidenses durante una cena de trabajo.



La abrupta decisión de Trump de aumentar los gravámenes a China -un plan que tenía sobre la mesa desde el año pasado pero que decidió congelar en diciembre para iniciar una negociación con Pekín- provocó esta semana pérdidas en los mercados bursátiles de todo el mundo.



En Pekín, el Ministerio de Comercio afirmó que “lamenta profundamente” la decisión de Washington, agregando que adoptará las contramedidas necesarias, sin ofrecer detalles.



El viceprimer ministro chino, Liu He, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, conversaron el jueves durante 90 minutos y se espera que retomen el diálogo el viernes para intentar salvar un acuerdo que podría poner fin a 10 meses de guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales.