Usuarios reportan paro de transporte en algunas zonas de Caracas

08-05-19.-Habitantes de Caricuao y El Paraíso reportaron largas colas debido a un paro de transporte generalizado en varias zonas de Caracas.Los conductores expresaron haber sido engañados por el Ministerio de Transporte pues no les han entregado los repuestos prometidos y, en ese sentido, el gobierno no ha cumplido con el acuerdo.Los ciudadanos se quejan de que la decisión del paro de transporte nunca fue anunciada a la población. “Paro de transporte en Caricuao, el cual no fue anunciado. El Metro con la inoperancia 'normal' con un tramo de una sola vía”, escribió una persona en Twitter.Caraqueños informan que en la mañana de este miércoles existe poca presencia de buses desde Caricuao hasta Plaza Venezuela. Agregan que los pasajeros están pagando tarifas elevadas y haciendo largas colas para abordar las unidades.