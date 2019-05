(VIDEO) Canciller Arreaza ratifica que bloqueo de EEUU busca asfixiar la economía nacional

6 mayo 2019 - El bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela dificulta el acceso a bienes e insumos necesarios para el bienestar del pueblo venezolano, denunció este lunes el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza.



"Hay un bloqueo unilateral por parte de Estados Unidos hacia Venezuela para asfixiar la economía. Es sumamente difícil y costoso comprar insumos, medicamentos y comida para el pueblo venezolano debido al cerco financiero", expresó el ministro para Relaciones Exteriores, en rueda de prensa que ofreció a medios internacionales en la sede de la embajada de Venezuela en Rusia.



Arreaza resaltó que el Gobierno Bolivariano está creando rutas alternas con Rusia, China y otros aliados "para poder enfrentar este bloqueo económico. Hasta los buques que llevan el petróleo a Cuba están siendo sancionados. Es un bloqueo criminal".





Resaltó que, producto de esta agresión, Venezuela tiene bloqueados más de 5.000 millones de euros, así como oro en la banca europea."Están bloqueados en el Banco de Inglaterra 1.359 millones de euros en oro venezolano; 1.543 millones de euros en Novo Banco, Portugal", detalló Arreaza, y añadió que estos efectos son celebrados por los promotores del bloqueo "como un logro de su política contra Venezuela".No obstante, ratificó que Venezuela seguirá con su política exterior sobre la base de la Diplomacia de Paz "para que Estados Unidos cese en su política criminal y se desbloquee la economía venezolana".EEUU frente al golpe de Estado fallidoAnte la prensa internacional, el canciller denunció que el Gobierno de Estados Unidos apoyó el golpe de Estado fallido contra el Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, ejecutado el 30 de abril pasado."Era un plan de la CIA (Central de Inteligencia de Estados Unidos) para derrocar al presidente Nicolás Maduro, para hacerse del control de las riquezas venezolanas que son propiedad del pueblo", señaló Arreaza.Explicó que la acción insurreccional fue dirigida por el diputado a la Asamblea Nacional (AN) en desacato Juan Guaidó y el prófugo de la justicia Leopoldo López, quienes engañaron a un reducido grupo de militares para llamar a un intento de golpe desde una arteria vial en el este de Caracas, acción que fue apoyada por el Gobierno de Estados Unidos.Venezuela insiste en el diálogoEl ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, ratificó el llamado al diálogo como herramienta para resolver las diferencias políticas de manera pacífica."No han podido ni podrán por la vía de la fuerza, por la vía del golpe de Estado o de imponerse con un gobierno paralelo", sostuvo."En Venezuela hay un pueblo, una fuerza armada, hay unas instituciones democráticas que no van a permitir que eso ocurra. Dialoguemos", invitó Arreaza.Añadió que la derecha venezolana no ha aceptado reunirse con el Gobierno Nacional debido a que Estados Unidos no les ha autorizado dialogar, por lo cual instó: "Entonces denle el permiso a la oposición para que dialogue y dialoguen ustedes también. Ya basta de la amenaza con el uso de la fuerza".Relaciones internacionalesEl canciller precisó en el encuentro con los medios que Venezuela continuará potenciando sus relaciones de solidaridad y cooperación bilateral con países aliados como Irán, China, Rusia y Turquía.Señaló que Venezuela celebrará una Comisión Binacional con Irán "para firmar nuevos acuerdos y compromisos en la cooperación bilateral en materia industrial, transporte, energética, militar", mientras que con China "tenemos una relación integral, una arquitectura financiera innovadora que se ha profundizado gracias a la voluntad de los presidentes Xi Jinping y Nicolás Maduro".Asimismo, recordó el encuentro bilateral que sostuvo este domingo con su par ruso, Serguei Lavrov, en el que "aprovechamos de revisar los acuerdos y alcances de la cooperación en el ámbito minero, militar, tecnológico, científico", entre otros.En cuanto a Turquía, comentó que se mantiene "una relación bilateral integral en materias financiera, industrial, comercial, cultural y política. Nos adaptaremos para evitar que el bloqueo afecte nuestra cooperación".